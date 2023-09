Allgäuer Freibäder ziehen Bilanz - Bademeister sagt: Die Gäste werden schwieriger

Die Oberallgäuer Freibäder ziehen Bilanz nach einem Sommer mit schwankendem Wetter. Ein Bademeister beklagt, dass der Umgang mit den Gästen schwieriger werde.

14.09.2023 | Stand: 07:20 Uhr

Mit zunehmend herbstlichen Temperaturen neigt sich die Saison in den Oberallgäuer Freibädern dem Ende zu. Nach teils mäßigem Start zeigen sich die meisten Betreiberinnen und Betreiber mittlerweile mit den Besucherzahlen zufrieden. Ein Bademeister beklagt allerdings, dass der Umgang mit den Gästen immer schwieriger wird. Ein Überblick, wie die Saison in verschiedenen Bädern lief:

Vorjahreswert in Immenstadt mit über 3000 Gästen übertroffen

Im Freibad am Kleinen Alpsee in Immenstadt herrschte Mitte Juli noch Skepsis, weil die Zahl von 319 Gästen pro Tag unter dem Besucherschnitt des Vorjahres gelegen hatte. Die Konkurrenz durch andere Freizeitangebote und inflationsbedingten Kaufkraftverlust, hatte Pressesprecherin Corinna Rau als mögliche Gründe angeführt. „Wir sind mit der Saison sehr zufrieden“, sagt nun Roland Scheel von den Stadtwerken Immenstadt. Mit 38.000 Besucherinnen und Besuchern habe man den Wert aus dem Vorjahr mit über 3000 Gästen übertroffen. „Und das trotz zeitweise schlechten Wetters“, sagt Scheel.

Vor allem das bessere Wetter sei für die guten Zahlen gegen Ende der Saison verantwortlich gewesen, sagt Scheel. Ab Mitte August wurden zudem die Parkgebühren am Bad aufgehoben. Noch bis Sonntag, 17. September, soll das Bad am Kleinen Alpsee geöffnet bleiben – wenn das Wetter mitspielt. Am Montag, 18. September, werde dann „nahtlos“ das Hallenbad geöffnet, sagt Scheel.

Im Freibad am kleinen Alpsee nutzten die Gäste die letzten sonnigen Tage des Spätsommer noch aus. Bild: Benjamin Liss

Rettenbergs Bademeister: "Menschen werden immer unfreundlicher"

In Rettenberg hat das Freibad bereits am Montag zugemacht. Die Besucherzahlen 2023 wurden noch nicht ausgewertet. Die seien aber vergleichbar zu den Jahren vor Corona, sagt Bademeister Stefan Lipp. „Das Wetter war nicht ganz so schlecht wie erwartet.“ Schon Mitte Juli hatte Bademeisterin Kirsty McCallum festgestellt, dass wieder mehr los ist, als in den Coronajahren. Was für Lipp negativ hervorstach: „Die Menschen werden immer unfreundlicher. Die Gäste würden alle Regeln hinterfragen und die Anweisungen der Bademeister ignorieren, kritisiert Lipp. Beispielsweise, dass Kinder eine Badehose anziehen sollen. Nach der Schließung werde das Freibad „eingewintert“, dafür werde etwa das Wasser aus den Leitungen geleert. (Auch interessant: Viele Badegäste aus Memmingen in den umliegenden Freibädern)

„Die Saison im Freibad in Missen war insgesamt gut“, sagt Barbara Kirsten von der Gemeinde. So lagen die Besucherzahlen insgesamt mit rund 20.000 Gästen gleich zum Vorjahr. Wie Katrin Elfert vom Tourismusbüro mitteilt, seien mehr Saisonkarten als im Vorjahr gekauft worden. Dabei war der Freibad-Start verhalten. Laut Kirsten waren die Besucherzahlen in der zweiten Julihälfte und Anfang August „eher niedrig“. Daran sei wohl das durchwachsene Wetter schuld gewesen. Auch Bademeister Christian Keller sagt, dass die Gäste anfangs recht zögerlich kamen, erst im August wurde das Besucheraufkommen besser. Probleme mit unfreundlichen Gästen seien ausgeblieben, auch wenn es immer wieder „minimale Meinungsverschiedenheiten“ gebe. In Missen sind fürs nächste Jahr technisch notwendige Reparaturen geplant.

Zukunft des Café Mehrblick in Burgberg wird noch abgestimmt

Insgesamt zufrieden mit der Saison 2023 zeigt sich auch Markus Thoma, Pächter des Naturbads in Burgberg. Allerdings stehe sie wegen der fünf Wochen mit durchwachsenem Wetter in keinem Vergleich zum vergangenen Jahr. Wenn gutes Wetter herrschte, seien die Menschen aber nicht nur an den Wochenenden gekommen, freut sich Thoma. Das Bad sei vor allem bei jungen Familien mit Kindern beliebt. Außerdem trainierten sechs Volleyballgruppen regelmäßig dort. Seit Montag hat das Bad geschlossen. Auch das „Café Mehrblick“ schließe im Winter seine Türen. Wie es dort 2024 weitergeht, werde noch mit der Gemeinde Blaichach abgestimmt. „Es ist sehr schwierig, Personal zu finden“, sagt Thoma.

