Oberallgäuer Impfbus fährt in der Ukraine weiter

Während der Corona-Pandemie wurden in dem Fahrzeug zahlreiche Menschen immunisiert. Jetzt soll der Bus die medizinische Versorgung in Kiew verbessern.

27.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Während der Hochphase der Corona-Pandemie konnten sich die Bürger im Oberallgäu in ihm impfen lassen. Jetzt bekommt der Impfbus des Landkreises eine neue Aufgabe. Der Bus geht zum Hilfseinsatz in die Ukraine, teilt das Landratsamt mit (so ist die Lage in der Ukraine).

Finanziert und umgerüstet worden war der Bus mit Mitteln des Freistaats. Im Februar 2021 hatte ihn Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek feierlich eingeweiht. Impfwillige konnten sich darin in vielen Gemeinden ohne Voranmeldung immunisieren lassen. Doch mit Auslaufen der Corona-Impfverordnung Ende 2022 wurde er überflüssig.

Johanniter übernehmen

Nun soll der ehemalige Linienbus aus dem Fuhrpark der Firma „Komm mit“ in Kiew bei der medizinischen Versorgung von Zivilisten zum Einsatz kommen. Landrätin Indra Baier-Müller und das Team des Katastrophenschutzes des Landkreises übergaben den Bus in Sigishofen an die Johanniter. Diese wollen damit lokale Projektpartner des Bevölkerungsschutzes unterstützen, teilt das Landratsamt mit.

In den nächsten Tagen soll es losgehen. „Auch wenn der Bus in Deutschland altersbedingt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist, wird er dort wertvolle Dienste für die Bevölkerung leisten,“ sagte Johanniter-Regionalleiter Robert Gast. Mit an Bord seien allerhand Hilfsgüter für die Versorgung von Verletzten.