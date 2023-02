Oberallgäuer Initiative "Helfen verbindet" sammelt für Erdbeben-Opfer

Die Initiative „Helfen verbindet“ will den Menschen in der Türkei und Syrien helfen. Unter anderem durch eine Benefizveranstaltung in Immenstadt.

18.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

45 Stunden dauerte ihre Tour von Sonthofen über sechs Grenzen in die Türkei und wieder zurück. Insgesamt brachte die Initiative „Helfen verbindet“ 14 Tonnen Ladung von der Spendensammelstelle in Sonthofen, der Immenstädter Moschee, den Firmen Monta, Bosch und Allgäu Medical zu den Menschen in die Türkei.

Die Initiative für die Hilfsaktion entstand unmittelbar nach dem Erdbeben. Jedoch war die Kapazitätsgrenze beim Autohaus Sahan, wohin die Spenden gebracht wurden, schnell erreicht, sodass die Helfer in den ehemaligen Wertstoffhof in Sonthofen ausgewichen sind. Die Firma Keskin stellte dafür ihre Halle zur Verfügung. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr Sonthofen stellten Tische, Bänke und Heizungen in der Halle bereit. Über 100 Helfer sortierten rund 8000 Pakete und luden die Hilfsgüter in die Sprinter.

Erste deutsche Hilfsfahrzeuge kamen aus Sonthofen

Am Dienstag, 7. Februar, startete schon der erste Hilfstransport mit drei Sprintern in Richtung Türkei. Sie waren übrigens die ersten registrierten Hilfsfahrzeuge aus Deutschland, die in der Türkei ankamen, sagt Miriam Duran, Vorsitzende des Integrationsbeirates Oberallgäu. Am Freitag fuhren dann insgesamt elf Sprinter los.

Auch die Mitarbeiter der Monta Klebewebandwerk GmbH schritten sofort zur Tat und errichteten am Immenstädter Werksgelände eine Sammelstelle für Sachspenden. Drei Tage lang nahmen sie dort Hilfsgüter an. So kamen neun Paletten zusammen, die in der kommenden Woche mit einem Lkw in die Türkei gefahren werden. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft“, teilt der Klebebandhersteller mit. Die Firma selbst stellte zahlreiche Rollen Klebeband bereit, die für Reparaturen oder das Verpacken von Hilfsgütern eingesetzt werden.

Ob danach noch weitere Transporte in die Türkei gehen, sei noch offen, sagt einer der Organisatoren Tekin Sentürk. Denn für die türkischen Hilfsorganisationen werde es eine Herausforderung sein, all die Hilfsgüter zu verteilen und darauf zu achten, dass sie an der richtigen Stelle ankommen. Vor allem Geldspenden seien gefragt, um auch Medikamente, Hygieneartikel, Brennholz und Öfen zu kaufen. „Gespendete Kleidung brauchen wir definitiv nicht“, betont Sentürk.

Benefizveranstaltung im Event Center Immenstadt

Außerdem plant das Aktionsbündnis eine Benefizveranstaltung „Kermes Oberallgäu“ im Event Center Immenstadt (Blaichacher Str. 9) am Samstag, 25. Februar, ab 11 Uhr. Angeboten werden zahlreiche türkische Spezialitäten. Die Erlöse werden komplett gespendet.

Der Integrationsbeirat hat ein Konto bei der Sparkasse Allgäu eröffnet, um Geld für die Opfer in der Türkei und Syrien zu sammeln. Spenden unter dem Verwendungszweck „INITIATIVE-HELFEN-VERBINDET“ an IBAN: DE 0873 3500 0003 2025 8635

