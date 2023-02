Oberallgäuer Landwirte betroffen: Ministerium ordnet Tuberkulose-Untersuchungen an

Landratsamt setzt Routine-Kontrollen bei Rinderhaltern fort. Getestet werden gezielt Rinder, die den Alpsommer im südlichen Oberallgäu verbracht haben.

08.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Rinder in den Alpenlandkreisen werden seit Jahren immer wieder auf Tuberkulose (Tbc) untersucht. Jetzt müssen gesömmerte Rinder wieder auf die ansteckende Tierseuche hin getestet werden, teilt das Landratsamt mit. Die Gefahr einer Ausbreitung der Krankheit bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen aber aktuell nicht.

Oberallgäuer Landwirte, deren Tiere im vergangenen Jahr den Alpsommer im südlichen Landkreis verbracht haben, bekommen in diesen Tagen Post vom Veterinäramt: Auf Anordnung des Bayerischen Umweltministeriums werden 2023 in den Landkreisen entlang der Alpenkette, in denen während der vergangenen fünf Jahre Tbc-Fälle beim Rotwild festgestellt wurden, Rinderherden auf den Erreger untersucht. Dazu zählt auch das Oberallgäu, wo in dem Zeitraum sieben Tbc-Fälle beim Rotwild festgestellt wurden. (Lesen Sie auch: Tierseuchen: Ausgleich reicht nicht aus)

Gezielt Stichproben aus Herden gezogen

Die Auswahl der Rinder muss risikoorientiert erfolgen, das heißt, es werden gezielte Stichproben aus Herden gezogen, deren Tiere während des Alpsommers mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit Kontakt zu Rotwild hatten. Dieses könnte durch die Nutzung gleicher Weideflächen die Infektionskrankheit auf das Vieh übertragen. Weil die Krankheit vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann, dürfen Milch und Fleisch aus infizierten Rinderbeständen dann nicht mehr in den Handel kommen.

Landratsamt: Krankheit soll zurückgedrängt werden

Durch regelmäßige Tests soll die Krankheit zurückgedrängt werden. Die Untersuchungen sollen dazu dienen, ein flächendeckendes Bild über das derzeitige Vorkommen der Erkrankung zu erstellen. Ein Risiko der unkontrollierten Ausbreitung der Krankheit bestehe aber derzeit nicht, teilt das Landratsamt mit. Die Testungen sollen bis zum 31. März durch die Hoftierärzte erfolgen. Für die Tierhalter entstehen dadurch keine Kosten: „Die Tierseuchenkasse erstattet einen Großteil der anfallenden Gebühren für die Tbc-Untersuchungen, aber auch auf dem Rest sollen die Älpler nicht sitzen bleiben“, verspricht Landrätin Indra Baier-Müller.

Lesen Sie auch: "Gemetzel in Tirol? 33 Hirsche in Wintergatter erschossen - Jäger empört