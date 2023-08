Oberallgäuer Notärzte sehen Versorgung in Gefahr

Notärzte müssen binnen zwei Minuten bei einem Notarztauto sein. Diese Regelungen sorgt im Raum Immenstadt/Sonthofen nun für Ärger - mit ernsten Folgen.

14.08.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Notärzte aus dem Raum Immenstadt/ Sonthofen sehen die Versorgung in Gefahr. Bei der Abgabe der Diensthabenden-Liste an die Kassenärztliche Vereinigung für die Monate Juli, August und September sei jeder zehnte Dienst nicht besetzt gewesen, warnt Dr. Horst Specker, einer der beiden Notarzt-Obmänner. Specker und sein Kollege Dr. Thorsten Nusser führen das auf eine Bestimmung des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Allgäu zurück, die seit vergangenem Jahr in Kraft ist (wir berichteten).

Notarzt-Bereitschaft auf der Wache

Der ZRF schreibt den Notärzten laut Specker vor, dass sie innerhalb von zwei Minuten bei dem von einem Rettungssanitäter gesteuerten Notarztauto sein müssen. Das sei an der Rettungswache in Immenstadt oder Sonthofen stationiert. Ärzte, die in einem Ein-Kilometer-Umkreis der Wache wohnen, würden zuhause vom Notarztauto abgeholt. Wer weiter weg wohnt, müsse die Bereitschaftszeit auf der Wache verbringen.

Das habe nach Speckers Angaben zu geführt, dass drei der 13 Mediziner nicht mehr als Notärzte arbeiten wollen. Drei weitere hätten die Dienstzeit auf ein Minimum reduziert. Denn den Notarztdienst verrichten die Ärzte am Abend, nachts und am Wochenende in der Freizeit. „Am nächsten Tag muss ich dann in meiner Praxis arbeiten“, erklärt Specker. Tagsüber werde der Dienst von den Kliniken übernommen.

Die niedergelassenen Notärzte im Raum Immenstadt/Sonthofen wohnen nach Angaben des Obmanns alle im Einsatzgebiet. Bis zu der Änderung hätten sie während der Bereitschaft zuhause bei ihren Familien sein und auch dort schlafen können. Denn nicht jeder Rettungseinsatz bedürfe eines Notarztes. Im Schnitt werde dieser im Raum Immenstadt/Sonthofen zweimal innerhalb von zwölf Stunden alarmiert. „Es gibt Tage und Nächte, an denen überhaupt nichts passiert“, schildert der Arzt.

Im Fall einer Alarmierung seien sie entweder vom Notarztauto abgeholt worden, oder, wenn sie weiter weg wohnen, diesem zu einem verabredeten Treffpunkt entgegen gefahren. So habe man kurze Ausrückzeiten eingehalten und das System habe gut funktioniert, betonen die Ärzte. Die Dienstpläne seien voll besetzt gewesen, während in vielen anderen Regionen Bayerns Notarztmangel herrsche.

Das habe sich nun geändert. Bei Übermittlung der Dienstpläne an die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) seien 15 Prozent der Dienste nicht besetzt gewesen. „Was wiegt schwerer, dass ein Notarzt drei Minuten später ausrückt oder dass er eventuell überhaupt nicht kommt?“, fragt Specker.

Minister reagieren

Mit ihrer Beschwerde haben sich die Notarzt-Obmänner auch wiederholt an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und das Innenministerium gewandt. Beide Ministerien verweisen auf die Gesetzeslage. Demnach ist der Notarzt verpflichtet, sich am Notarztstandort aufzuhalten. Der ZRF könne aber in begründeten Ausnahmefällen allgemein oder für einzelne Notärzte einen anderen Aufenthaltsort zulassen, wenn die Alarmierung sichergestellt ist und sich die Versorgung der Patienten nicht verschlechtert.

Beide Ministerien unterstützen die Mediziner. Innenminister Joachim Herrmann habe sich im Mai an den Vorsitzenden des ZRF gewandt, Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle, und um Rückmeldung gebeten. Holetschek hält laut Mitteilung flexible, passgenaue Lösungen für notwendig. Die Ministerien betonen, dass der ZRF die Entscheidungshoheit hat.

Dieser verweist aber auf einen Erlass des Innenministeriums, das ein Ausrückeintervall von Notarzt und Einsatzfahrzeug von zwei Minuten vorsieht. Wie oft im vergangenen Monat kein Notarzt zur Verfügung stand, wisse der Verband nicht. Im November 2022 sei der Standort für zwölf Stunden und im Januar 2023 für 30 Stunden nicht besetzt gewesen. Dann werde der Notarzt eines anderen Standorts oder der Rettungshubschrauber alarmiert, teilt der ZRF mit.

Lesen sie auch: Droht den Kinderintensivstationen wieder ein Kollaps?