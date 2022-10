Oberallgäuer spenden 6000 Euro: Operationsbesteck für Odessa

Hilferuf von Maximilian Jannetti erreicht das Oberallgäu. Kliniken spenden auf Vermittlung von Stephan Thomae Güter im Wert von 6000 Euro.

Keine Ausstattung für wichtige, teilweise sogar lebensnotwendige Operationen – dieser Hilferuf aus dem Militärkrankenhaus in /ar.396964ist mit Hilfe aus dem Oberallgäu jetzt erhört worden.

Der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae hat durch einen Musikerkollegen, den Dirigenten Maximilian Jannetti aus dem Allgäu, der seit einigen Jahren in Odessa lebt, den Hinweis erhalten, dass das Krankenhaus auf humanitäre Hilfe angewiesen sei. Die Lage sei sehr angespannt, denn die Beschaffung von medizinischem Material laufe nur noch schleppend, teilt Thomaes Wahlkreisbüro mit.

Längere Lieferzeiten sorgen für Verzögerung

Mit Unterstützung des Klinikverbunds Allgäu, des Vereins Verein Mdantsane und von Privatleuten wurde jetzt Operationsbesteck im Wert von 6000 Euro gespendet und der Transport nach Odessa organisiert. Die Lieferung habe sich aufgrund von längeren Lieferzeiten verschoben. „Wir sind nun aber glücklich, dass das Operationsmaterial schnell und zuverlässig an das Militärkrankenhaus geliefert werden kann und wir damit unseren Beitrag als Klinikverbund leisten können“, sagt Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu.

Mit der Unterstützung von Alexa Schwendinger aus Oberstdorf konnte Arsen Davydov aus der Ukraine nach Deutschland einreisen. Er wird die Lieferung nach Luzk, seinem Heimatort, fahren, teilt Thomae mit. Von dort aus bringe ein Freund die Lieferung weiter nach Odessa.

Nach Kriegsebeginn aus der Ukraine geflohen

Arsens Frau und Kind sind nach Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen und leben derzeit in Oberstdorf. Ani Davydov hat dort bereits eine Arbeit gefunden. „Wir sind froh, dass wir gute Verbindungen in die Ukraine haben und so schnell diesen Transport mit Arsen organisieren konnten“, sagt Schwendinger. Sie berichtet, dass Arsen Davydov bei der Hinfahrt ganze elf Stunden an der ukrainischen Grenze ausharren musste, ehe ihm die Ausreise mithilfe einer Bestätigung durch Stephan Thomae genehmigt wurde.

"Engagement war unbeschreiblich"

Die Kosten für den Transport in die Ukraine übernimmt der Verein Mdantsane unter Leitung von Brigitte Römpp. Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten für die Ukraine ein. Er habe allein in diesem Jahr bereits sechs Hilfslieferungen, alle mit dem Schwerpunkt auf medizinischer Versorgung, auf den Weg gebracht. „Ich hätte nie geglaubt, dass wir den Transport der großzügigen Spende des Klinikums in nur so kurzer Zeit organisieren können“, sagt Römpp.

„Das Engagement, hier schnell zu helfen, war wirklich unbeschreiblich“, bedankte sich Thomae bei den Unterstützern. Die Spende mache ihn nachdenklich. „Sie haben mir den Krieg und seine Folgen durch die persönlichen Geschichten von Arsen und Ani Davydov sehr nahbar gemacht“, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP.

