Ein König gratuliert zum 100. Geburtstag - das hat Viktoria Rädler alles erlebt

Zum 100. Geburtstag von Viktoria Rädler wird groß gefeiert. Der Sohn aus Neuseeland kommt, außerdem gratulieren eine australische Rockband und ein König.

20.06.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Diese Glückwünsche zum 100. Geburtstag dürften in der Region Seltenheitswert haben: Der König von Tonga gratuliert Viktoria Rädler und auch der Britische Konsul in Bayern. Die 100-Jährige ist seit vielen Jahren „Member of the Order of the British Empire“. Das habe mit ihrem Engagement in Oberjoch zu tun. Dort war sie viele Jahre für die Kurverwaltung tätig – „und sorgte für Goodwill zwischen den Deutschen und den Briten“, sagt ihr Sohn Günther.

Sechs Monate in amerikanischer Gefangenchaft

Günther Rädler ist als Diplomingenieur vor mehr als 40 Jahren nach Neuseeland ausgewandert und hat auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft. Viktoria Rädler selbst war auch schon oft dort und mag „die Kiwis“, wie sie die Einwohner nennt. „Sie sind so helpful“, sagt die Jubilarin in einer deutsch-englischen Satzkombination. Viktoria Rädler hat in ihrem Leben immer wieder mit Englisch sprechenden Menschen zu tun gehabt.

Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, erzählt sie gut gelaunt am Telefon. Die Fernmeldeschule in München habe sie als Jahrgangsbeste abgeschlossen, ergänzt ihr Sohn. Sie musste schließlich ihren Militärdienst als Nachrichtenhelferin im Zweiten Weltkrieg leisten. Später kam sie für sechs Monate in amerikanische Gefangenschaft, sei dort aber gut behandelt worden.

Auszeichnung mit Unterschrift von Queen Elizabeth

1947 heiratete sie ihren Georg, Sohn Günther kam zur Welt. Die Familie lebte bis 1960 in Unterjoch, später in Oberjoch. Dort führte Viktoria Rädler die Außenstelle der Hindelanger Kurverwaltung. „Aufgrund ihrer hervorragenden Englischkenntnisse, eine Seltenheit damals in Oberjoch, war meine Mutter die treibende Kraft der Operation Snow Queen“, sagt ihr Sohn Günther. Bei „Snow Queen“ sind die britischen Soldaten für Skitrainings ins Allgäu gekommen. Zur Anerkennung ihrer Verdienste sei Viktoria Rädler in den 1970-er Jahren als erster Person in Bayern die Auszeichnung zum „Member of the Order of the British Empire“ mit Unterschrift von Queen Elizabeth und Prinz Philip verliehen worden, sagt ihr Sohn.

Doch zurück in die 1980er Jahre, als Trickski in Oberjoch „in“ war. „Meine Mutter übernahm die Schriftführung und Quartiersbelegung für die Mannschaften bei den bis heute legendären Freestyle- Weltcups am Oberjoch.“ Günther Rädler sagt, er habe Ende der 1970er Jahre mit seiner Skischule Iseler „eine erste internationale Promotionsveranstaltung für Skifreestyle mit Sportlerfreunden aus den USA, Australien und Neuseeland in Oberjoch durchgeführt“. So seien die Trickskifahrer erstmals aufs Oberjoch gekommen. Die Freestyle WM fand dann im Jahre 1989 in Oberjoch statt.

Vier fremde Männer zum Fußballschauen eingeladen

Das ist lange her. Eine schöne Erinnerung für Viktoria Rädler, die ihren 100. Geburtstag im Waldhaus des Hotels Sonnenalp mit Freunden und Bekannten aus dem In- und Ausland feierte. Dabei waren übrigens auch zwei Mitglieder der Rockband „All Mankind“ aus Australien. Das sind inzwischen gute Bekannte der 100-Jährigen. „Ich hab sie mal beim Kirchebäck in Hindelang getroffen.“ Sie hätten sich im Gespräch mit ihr für den FC Bayern München interessiert. Und der spielte ausgerechnet an jenem Abend. „Ich hab sie dann zu mir zum Fernsehen eingeladen“, sagt die Jubilarin. Allerdings sei ihr dann doch etwas mulmig geworden. „Ich dachte mir, wie kannst du nur vier fremde, junge Männer einladen“. Ihren Nachbarn habe sie dann auch zum gemeinsamen Fernsehen aufgefordert. „Und die Musiker dachten, er wäre mein Butler“, erinnert sich die 100-Jährige und lacht. Und wie kam sie zum König von Tonga? Sie erzählt, dass sie „die Königliche Hoheit“ in der Schweiz bei einem Essen getroffen habe. Er habe „perfektes Deutsch gesprochen“. Ihre Schwiegertochter Louise, eine Australierin, ist Generalkonsulin für Tonga. Und sie überbrachte zur Feier im Oberallgäu dann auch die Glückwünsche des Königs.

Treppe zur Wohnung als "Trainingspfad"

Dazu gab es Briefe von Bundespräsident Steinmeier und vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie von der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. Hindelangs Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel habe sie mit Tourismusdirektor Max Hillmeier besucht. Und welchen Tipp hat die Jubilarin parat. Wie bleibt man so lange fit und gesund? „Ich nehm’ jeden Tag so, wie er kommt“, sagt Viktoria Rädler. Und sie arbeite „nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Kopf“. Zudem wohne sie nun in Bad Hindelang in einer Wohnung im zweiten Stock. „Das ist mein Trainingspfad.“

Lesen Sie auch: Marktoberdorferin Anna Reiter feiert 100. Geburtstag