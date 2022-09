Die Oberallgäuerin Christine Herbst hat ein reizendes Kinderbuch über die Unterwasserwelt geschrieben. Martina Fritz aus Imberg hat es liebevoll illustriert.

24.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Mit ihrer blühenden Fantasie entführt die Oberallgäuer Autorin Christine Herbst in ihrem Kinderbuch „Gregor und die kleine Wasserhexe“ in eine Welt der menschlichen Fische: Sie fühlen, sie arbeiten, sie schmieden Pläne. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit halten sie fest zusammen. Denn nur so kann ihr gemeinsamer Lebensraum wieder das werden, was er einmal war: ein friedlicher Ort, in dem die Fische harmonisch und frei miteinander leben dürfen.

Christine Herbsts Wortschöpfungen verzaubern mit Weisheit und Witz: Da gibt es das Hexenmuschelhaus, den blinkenden Fisch oder das Federleichtfischlein. Für Kinder bietet das Buch ein Eintauchen in eine unbekannte Welt voller Abenteuer. Für Erwachsene eine kreative Explosion, die gelegentlich ein Schmunzeln oder ein Erstaunen hervorruft.

Christine Herbst zog es vom Schwarzwald ins Allgäu

Aufgewachsen ist Christine Herbst, selbst Mutter von vier Kindern, im Schwarzwald, bevor es sie nach Oy-Mittelberg ins Allgäu gezogen hat. Schon immer habe sie gerne mit vielen Menschen zusammengearbeitet, erzählt die gebürtige Münchnerin. Sei es im Hotelgewerbe, in Unternehmen oder als staatlich geprüfte Erzieherin. Durch ihre Arbeit in sozialen Einrichtungen hat sie viel Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen aller Altersgruppen sammeln können und in ihrer Freizeit bildet sie sich weiter zur zertifizierten Lern-, Jugend- und Personaltrainerin.

Die Idee zu diesem Buch – es ist ihr erstes – habe sich über viele Jahre hinweg entwickelt. Entstanden ist eine abenteuergespickte Kindergeschichte, die Humor und spirituelle Weisheiten vereint. Werte, die Kinder ein Leben lang tragen sollen.

Imberger Künstlerin Martina Fritz erweckt die Charaktere zum Leben

Die liebevoll gestalteten Bilder hat die Imberger (Keramik-)Künstlerin Martina Fritz gezeichnet. Mit feinem Strich illustriert sie die blubbernde Unterwasserwelt und charakterisiert grafisch die Fischpersönlichkeiten. Herrliche Gesichtsausdrücke zaubert sie ihnen, denn auch Fische können Gefühle ausdrücken.

Alle Zeichnungen sind Originale, Aquarelle auf Spezialpapier. Fritz ist es gelungen, tief in die Geschichte einzutauchen, die Charaktere zum Leben zu erwecken und die Unterwasserwelt sichtbar zu machen. So hat jeder Fisch eine eigene vorherrschende Farbe, die sich allesamt in den Blubberblasen der Wasserhexe wieder vereinen. Diese rücksichtslose Wasserhexe sorgt für Chaos in der sonst so friedlichen Unterwasserwelt.

Oberallgäu: Lehrreiches Kinderbuch über aktuelle Themen

Gregor, der tapfere Schnepfenaal, will die Hexe stoppen. Dazu trommelt er seine vier Fischfreunde zusammen: Kuno, den leuchtenden Anglerfisch mit den spitzen Zähnen, Tussnelda, die Ratschsardine mit den guten Ideen, Seppel mit den großen Glupschaugen und Peter, den boxenden Beilfisch. Sie fassen gemeinsam Mut und suchen die Hexe hinter den tosenden Wasserfällen auf – dort, wo noch nie ein Fischlein hingeschwommen ist.

Ein lehrreiches Kinderbuch über so aktuelle Themen wie Notstand, Freundschaft, Rücksichtslosigkeit und Einzigartigkeit. Aufschlussreich und blubbernd spannend: Sprachlich und optisch ein Hochgenuss.

Erschienen ist das Kinderbuch im Kunstverlag Schweineberg. Es ist erhältlich im regionalen Buchhandel für 19,90 Euro.

