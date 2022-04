57 Menschen erkranken mit Magen-Darm-Problemen in Hotel in Oberjoch

In einem Hotel in Oberjoch haben sich laut Landratsamt Oberallgäu 57 Menschen mit einer Magen-Darm-Krankheit infiziert.

04.04.2022 | Stand: 10:16 Uhr

In einem Hotel in Oberjoch ist eine Magen-Darm-Krankheit ausgebrochen. Wie das Landratsamt Oberallgäu am späten Freitagabend mitteilte, haben sich nach aktuellem Stand 57 Menschen im Urlaub angesteckt. Drei Erkrankte befinden sich der mitteilung zufolge zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die restlichen 54 bleiben im Hotel - genauso wie die anderen 265 Gäste, bei denen die Erkrankung noch nicht nachgewiesen wurde.

Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankung in Hotel in Oberjoch: Untersuchungen laufen

Vor Ort kümmerten sich drei Ärzte und 28 Helferinnen und Helfer der Johanniter und des Bayerischen Roten Kreuzes um die Erkrankten. Auch das Gesundheitsamt Oberallgäu war vor Ort und beriet die Betroffenen sowie den Hotelbetreiber. Die öffentlichen Bereiche des Hotels wurden desinfiziert.

Im Moment ist noch unklar, ob es sich bei dem Erreger um das hochansteckende Norovirus handelt. Das Gesundheitsamt Oberallgäu hat nach eigenen Angaben die Untersuchung von Stuhlproben veranlasst.

