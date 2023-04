Busfahrer fährt Auto an und macht sich aus dem Staub - "keine Zeit für sowas"

Die Polizei im Oberallgäu und im Tannheimer Tal fahndet nach einem Busfahrer, der nach einem Rempler auf einem Parkplatz kurz ausstieg, aber dann davonbrauste.

02.04.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Laut Polizei kam es am Samstag kurz vor 10 Uhr auf dem Parkplatz P2 in Oberjoch zu einer Kollision. Der Fahrer eines Omnibusses hatte dort die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung befahren und mit seinem Gefährt beim Ausscheren ein anderes Fahrzeug touchiert.

Bus touchiert Auto in Oberjoch: Polizei sucht Zeugen

Der Busfahrer stieg zwar kurz aus und schaute sich den Schaden an. Dann sagte er aber zu dem Fahrer des beschädigten Autos, dass er "keine Zeit für sowas" habe und fuhr davon. Der Autofahrer verständigte daraufhin die Polizei. Da der Omnibus eine österreichische Zulassung hat, fahndet die Polizei in Grän ebenfalls nach dem Busfahrer. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonthofen zu melden.

