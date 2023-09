Nach Zoff um Obermaiselsteiner Bürgermeister: "Situation, wie es sie noch nie gegeben hat"

Nach dem Rücktritt der drei Obermaiselsteiner Politiker rücken Elmar Walk, Martin Uth und Michael Lohmüller nach. Ein wichtiger Posten bleibt aber unbesetzt.

15.09.2023 | Stand: 06:20 Uhr

Alle Stühle am Obermaiselsteiner Ratstisch sind wieder besetzt. Nach dem Rücktritt von drei von acht Gemeinderäten, wurden jetzt drei Nachrücker von der „Unabhängigen Liste“ als Ratsmitglieder in dem Allgäuer Ort vereinigt: Elmar Walk, Martin Uth und Michael Lohmüller. Damit ist das Gremium wieder vollständig.

Weiter vakant sind die Positionen von zweitem und drittem Bürgermeister. Stellvertreter-Posten sollen erst im Dezember neu besetzt werden.

Wie berichtet hatten drei Ratsmitglieder Christine Mayland, Armin Kling und Johannes Natterer ihr Mandat niedergelegt und den Schritt mit Alleingängen des Bürgermeisters, fehlender Transparenz und schlechter Kommunikation begründet. Mayland war zweite und Kling dritter Bürgermeister. Sie hatten bei der Wahl 2020 die zwei besten Stimmergebnisse in Obermaiselstein eingefahren.

Obermaiselstein: Gemeinderäte wollen Beschluss nicht fassen

Ganz geräuschlos ging der Wechsel im Gemeinderat vor voll besetzen Besucherreihen nicht über die Bühne: „Ich kann es nicht gutheißen, dass drei so verdiente Gemeinderäte zurücktreten“, sagte Andreas Jenn. Der dreifache Rücktritt sei „eine Situation, wie es sie im Landkreis noch nicht gegeben hat.“

Die verbliebenen Gemeinderäte hätten sich jedoch mit Bürgermeister Frank Fischer zusammengesetzt und auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt, sagte Jenn. Er forderte Bürgermeister Frank Fischer auf, sich künftig an die Absprachen zu halten. Jenn zögerte dennoch wie mehrere Ratsmitglieder zunächst, den formellen Beschluss, über die Niederlegung von drei Gemeinderatsmandaten zu fassen.

In Obermaiselstein hatte zuletzt kommunalpolitischer Zoff für Aufregung gesorgt. Bild: Matthias Becker

„Wir können es nur feststellen, mehr nicht“, sagte auch Michael Stetter. Erst als Verwaltungsmitarbeiterin Silvia Martin erklärte, dass ohne den Beschluss die Nachbesetzung der Ratssitze nicht möglich sei, fand sich eine Mehrheit für den Schritt. Die Abstimmung fiel mit 4 zu 2 Stimmen aber denkbar knapp aus. Bürgermeister Fischer äußerte sich versöhnlich: „Egal was vor einiger Zeit war. Ich möchte den ausgeschiedenen Gemeinderäten für ihre Arbeit danken.“ (Lesen Sie auch: Obermaiselstein: Der nächste Oberallgäuer Urlaubsort schafft das kostenlose Parken ab)

Nur vier Kandidaten kommen als Nachrücker infrage

So war der Weg für die Neubesetzung frei. Auf der Einheitsliste „Unabhängige Liste“, die in Obermaiselstein zur Wahl stand, gab es noch vier Kandidaten, die als Nachrücker in Frage kamen. Drei waren bereit, das Amt zu übernehmen: Elmar Walk, Martin Uth und Michael Lohmüller leisteten in der Sitzung im Haus des Gastes ihren Amtseid. Wären sie nicht angetreten, wäre eine Neuwahl des Gemeinderats nötig geworden. Der Bürgermeister wäre im Amt geblieben. Frank Fischer hatte sich 2020 bei der Bürgermeisterwahl mit 54,87 Prozent gegen seinen Konkurrenten Roman Schmid durchgesetzt und hatte die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Peter Stehle angetreten.

Neuwahlen abgewendet

Noch nicht neu besetzt wurden die Posten der Stellvertreter von Frank Fischer. Man wolle den neuen Mitgliedern zunächst Zeit geben, sich einzuarbeiten, erklärte Michael Stetter, der als ältester und dienstältester Gemeinderat die Rolle des Stellvertreters kommissarisch übernimmt. „Aber nur bis Dezember, dann wird die Wahl vollzogen“, sagte Stetter. Weiterer Stellvertreter ist Martin Maier. (Lesen Sie auch: Alle Informationen zum Viehscheid in Obermaiselstein)

Gesetzeslage: Wann ein Gemeinderatsmitglied sein Amt niederlegen darf

Früher mussten Stadt- und Gemeinderäte gewichtige Gründe angeben, um ihr Amt aufgeben zu dürfen. Etwa eine schwere Krankheit, den Beruf, die Familie oder das Alter. Wer aus Stadt oder Gemeinde wegzieht, verliert das Amt ohnehin. Doch seit Frühjahr 2014 und der damals beginnenden Amtsperiode müssen gewählte Gemeinde- und Stadträte in Bayern keinen Grund mehr nennen, wenn sie ihr Amt niederlegen oder es nicht annehmen wollen. Die Neuregelung ist im Artikel 48 (Absatz 1, Satz 2) der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung verankert, der 2012 eingefügt wurde.