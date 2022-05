Mit Wheelie auf Kontrollstelle zugefahren: Polizist am Riedbergpass beinahe angefahren

Bei Motorradkontrollen am Sonntag am Riedbergpass wurde ein Polizist beinahe angefahren. Ein Motorradfahrer hat einen Wheelie gemacht und die Polizei übersehen.

Die Polizei hat am Sonntag am Riedbergpass bei Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) Motorradkontrollen durchgeführt. Zwischen 14 und 18.15 Uhr wurden dabei etwa 70 Motorräder angehalten, berichtet die Polizei. Bei den Motorradkontrollen im Oberallgäu wurden elf Verstöße festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Motorrads führten. Vier Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer davon mussten ihre Fahrt an Ort und Stelle beenden, weil die Umbauten an ihrem Fahrzeug eine zu große Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer darstellten. Zwei Motorräder wurden sichergestellt, weil ein Gutachter sie prüfen muss.

Motorradkontrolle am Riedbergpass: Polizist beinahe von Motorrad angefahren

Gefährlich wurde es gleich zu Beginn der Kontrolle, als ein 21-jähriger Motorradfahrer einen Wheelie machte und mit hoher Geschwindigkeit und nur auf dem Hinterreifen auf die Kontrollstelle zufuhr. Dabei übersah er den Polizisten vor sich, der ihn anhalten wollte. Der Beamte musste dem Motorrad am Riedbergpass ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Der 21-Jährige muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Während der Motorradkontrolle im Oberallgäu wurden außerdem Geschwindigkeitsmessungen am Riedbergpass durchgeführt. Dabei waren zwei Fahrerinnen und Fahrer so schnell, dass sie nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet.

Laut Polizei wurden die Beamten vor Ort mehrfach von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, die sich mehr Kontrollen dieser Art wünschten. Die Polizei Oberstdorf plant in dieser Motorradsaison mindestens vier solcher unangekündigter Kontrollaktionen.

