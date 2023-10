Motorradfahrer (83) kollidiert in Steibis mit Radlader und stirbt

Tödlicher Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Oberstaufen: Ein 83-jähriger Motorradfahrer kommt dabei ums Leben. Er war mit einem Radlader kollidiert.

28.10.2023 | Stand: 16:28 Uhr

Ein 83-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Radlader im Oberstaufener Ortsteil Steibis gestorben. Laut Polizei, wollte der Mann den Radlader überholen, als dieser links abbog. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Oberstaufen: Motorradfahrer wird reanimiert, stirbt aber am Unfallort

Trotz Reanimationsversuche starb der Mann noch am Unfallort. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Zur genauen Klärung der Ursache des Unfalls am Samstag gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag.

