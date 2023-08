Oberstaufen: Aggressiver Mann verpasst 34-Jährigen in Gaststätte "Kopfnuss"

In Oberstaufen geht ein betrunkener Mann in einer Gaststätte auf mehrere Menschen los. Die anwesenden Polizisten scheinen ihn nicht zu beeindrucken.

31.07.2023 | Stand: 12:33 Uhr

In Oberstaufen hat ein aggressiver und betrunkener Mann erst zwei Menschen verletzt und sich dann gegen die Polizei gewehrt. Laut Angaben der Beamten eskalierte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Streit in einer Gaststätte.

Oberstaufen: Betrunkener geht auf 27-Jährige los

Der 49-jährige Tatverdächtige ging körperlich gegen eine 27-Jährige vor und beleidigte sie. Anschließend verpasst er einem 34-Jährigen laut Zeugenaussagen eine "Kopfnuss". Kurz darauf traf die Polizei ein - doch das interessierte den Mann wenig.

Der 49-Jährige ging weiterhin auf den 34-Jährigen los, sodass die Beamten ihn mit Handschellen fesselten. Im Streifenwagen protestierte der Tatverdächtige, indem er mehrmals gegen die Fahrzeugtüre trat.

Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand: 49-Jähriger angezeigt

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, da der Mann deutlich betrunken war. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren aufgrund des Verdachtes der Körperverletzung in zwei Fällen, der Beleidigung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung eines Fahrzeuges ein.

