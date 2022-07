Auffahrunfall in Oberstaufen - Baby mit an Board

Am Montag hat es um 10 Uhr einen Auffahrunfall in Oberstaufen auf der B308 gegeben. Ein zwei Tage altes Baby war mit im Auto.

12.07.2022 | Stand: 13:06 Uhr

In Oberstaufen hat es am Montagmorgen einen Auffahrunfall auf der B308 gegeben. Laut Polizei kam der Verkehr in Richtung Thalkirchdorf ins Stocken, was eine Frau offenbar zu spät bemerkte. Die 49-Jährige fuhr ungebremst auf das Auto vor ihr auf, dass bereits zum Stehen gekommen war.

Oberstaufen: Zwei Tage altes Baby in Unfall verwickelt

Das Auto, in das die 49-Jährige fuhr, kam 30 Meter weiter in einem Feld rechts von der Fahrbahn zum Stehen. Neben der Fahrerin befand sich auch ein erst zweit Tage altes Baby im Fahrzeug.

Die Unfallverursacherin kam erst nach 80 Metern zum Stehen. Alle drei Unfallbeteiligten kamen zur Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser.

Der Schaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Lesen Sie auch: Hund bei 27 Grad im Auto gelassen: Polizei schreitet ein