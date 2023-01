Oberstaufen bereitet sich mit Wohncontainern auf Geflüchtete vor

Der Bauausschuss beschließt einen möglichen Wohncontainer-Stellplatz auf einer ehemaligen Deponie. Wohnraum zum Anmieten gibt es laut Marktgemeinde nicht.

Aktuell keinen Wohnraum kann die Marktgemeinde Oberstaufen für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Vor diesem Hintergrund hat jetzt der Bauausschuss des Gemeinderates über einen Bauantrag der Kommune diskutiert, auf der ehemaligen Deponie Pfalzen Wohncontainer aufzustellen. Konkret soll das allerdings erst erfolgen, wenn das Landratsamt Oberallgäu konkreten Bedarf anmeldet. Für diesen Fall will Bürgermeister Martin Beckel aber gerüstet sein.

Für die Unterbringung von Geflüchteten ist das Landratsamt zuständig. Weise dies aber beispielsweise mit einem Schlüssel von einem Prozent der Bevölkerung geflüchtete Personen zu, dann müsse die Gemeinde 78 Plätze zur Verfügung stellen. Könne sie das nicht, „blockieren sie uns am Ende noch die Turnhalle“, fürchtete Beckel.

In Oberstaufen kein Wohnraum zur Verfügung - Container nur Übergangslösung

Wohnraum zum Anmieten durch das Landratsamt Oberallgäu gibt es in Oberstaufen aktuell nicht. So bleibe nur die Option, Wohncontainer aufzustellen. Diese könnte das Landratsamt dann anmieten. Ein Container steht bereits auf der ehemaligen Deponie, direkt neben dem Wertstoffhof. Diesen hat die Marktgemeinde im vorigen Herbst kurzfristig zur Unterbringung eines Obdachlosen aufstellen lassen. Bei dieser Personengruppe ist die Kommune in der Pflicht. Eigentlich steht dafür eine Wohnung im Bauhof zur Verfügung – sie war und ist aber bereits belegt.

Der Standort auf der ehemaligen Deponie bot sich, weil dort die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen bereits zur Verfügung standen. Mit der Regierung von Schwaben habe die Verwaltung abgeklärt, ob der Standort möglich sei, versicherte Marktbaumeister Josef Aichele den Ausschussmitgliedern. Seit Jahren finden regelmäßig Untersuchungen statt, ob aus dem Boden noch Gase entweichen. Das sei nicht der Fall, sagte Aichele. Und selbst wenn, dann könnten diese abziehen, da der Wohncontainer nicht auf dem Erdreich stehe.

Gemeinde offen für Alternative - zwei Vorhaben verabschiedet

Dennoch zeigte sich Beate Kümpflein (SPD) wenig begeistert von dem gewählten Standort: „Die Lage ist nicht prickelnd.“ Die Gemeinde sei offen für eine Alternative oder noch besser die Anmietung von Wohnungen. „Doch wir haben nichts“, sagte Bürgermeister Beckel.

Er versicherte, dass die Wohncontainer nur eine Übergangslösung seien. Letztlich votierten die Ausschussmitglieder einstimmig für die beiden Vorhaben: die nachträgliche Genehmigung zur Aufstellung des Wohncontainers für Obdachlose beim Bauhof und die mögliche Aufstellung von fünf weiteren, jeweils sechs mal 2,40 Meter großen Wohncontainern für Geflüchtete. Sie solle jedoch erst dann erfolgen, wenn tatsächlich Bedarf bestehe.

