Betrunkene 86-Jährige fährt über Golfplatz in Oberstaufen

21.07.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Am Donnerstagabend hat eine betrunkene 86-Jährige in Oberstaufen (Kreis Oberallgäu) einen medizinischen Notfall gehabt und infolgedessen einen Unfall gebaut. Laut Polizei war die Frau scheinbar nicht mehr in der Lage, ein Auto zu fahren.

Betrunkene Seniorin baut Unfall in Oberstaufen

Zeugen konnten beobachten, wie die Frau mit ihrem Auto über einen Golfplatz und eine Wiese fuhr. Anschließend beschädigte sie ein anderes Auto. Die Polizei Immenstadt ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Es kommt auch im Allgäu vor, dass Senioren sich ins Auto setzen, obwohl sie nicht mehr fahrtüchtig sind. Vor dem Jahreswechsel erschütterte ein schwerer Unfall den Ort Scheidegg im Westallgäu. Auf EU-Ebene wird deshalb über einen Tauglichkeitstest für Menschen ab 70 Jahren diskutiert. Im Allgäu kommt dieser Vorstoß nicht gut an.

