Über drei Promille: Betrunkener fährt durch Oberstaufen

Eine Frau findet in Oberstaufen einen verletzten Mann. Später stellt die Polizei fest, dass er über drei Promille Alkohol im Blut hat - und Auto gefahren ist.

28.06.2021 | Stand: 14:40 Uhr

Mit über drei Promille Alkohol im Blut ist ein 57-Jähriger in Oberstaufen von Freitag auf Samstag Auto gefahren. Eine Passantin bemerkte den betrunkenen Mann am Samstagmorgen in Oberstaufen, der neben seinem Auto lag und eine Bierflasche in der Hand hielt.

Nachdem die Passantin Hilfe geholt hatte, wurde zunächst ein Rettungsdienst verständigt, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst stellte jedoch fest, dass dem Mann außer einer Kopfplatzwunde nichts fehlte. Da er immer wieder weglaufen wollte, verständigten die Anwesenden laut Bericht die Polizei.

Oberstaufen: 57-Jähriger fährt mit drei Promille Auto

Die Polizeibeamten stellten schließlich fest, dass der 57-Jährige selbst mit seinem Fahrzeug an die Stelle in Oberstaufen gefahren war - und über drei Promille Alkohol im Blut hatte.

Daraufhin stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher und nahmen dem 57-Jährigen Blut ab. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lesen Sie auch

Polizeikontrollen im Straßenverkehr Polizei zieht im Allgäu zahlreiche Betrunkene und unter Drogen stehende Autofahrer aus dem Verkehr

Lesen Sie auch: Betrunken mit E-Scooter unterwegs - Kaufbeurer will Freund bei der Polizei abholen.