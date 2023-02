Beziehungsstreit in Oberstaufen eskaliert

In Oberstaufen hat ein 45-Jähriger seine Ex-Freundin auf der Arbeit aufgesucht, um mit ihr zu reden. Doch die Situation eskalierte.

04.02.2023 | Stand: 11:24 Uhr

In Oberstaufen ist am frühen Freitagabend ein Streit zwischen einem 45-Jährigen und seiner Ex-Freundin eskaliert. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann die Frau während ihrer Arbeitszeit in einer Gaststätte am Bahnhofsplatz besucht, um mit ihr zu sprechen.

Dort störte er allerdings den Betrieb und wurde vom Chef der Frau aufgefordert, die Gaststätte zu verlassen. Weil er dieser Aufforderung nicht nachkam, nahmen ihn die hinzugerufenen Beamten in Gewahrsam. Während des Einsatzes trat der 45-Jährige nach den Polizisten und beleidigte sie. Nach Angaben der Polizei war der Mann betrunken. Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

