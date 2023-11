Warum das „Aquaria“ in Oberstaufen nochmals rote Zahlen schreibt

Das Freizeitbad zieht Bilanz für 2022. Im vergangenen Jahr litt die Einrichtung noch stark unter den Corona-Maßnahmen. Wie sieht es im Jahr 2023 aus?

Von Olaf Winkler

13.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach dem Millionenverlust 2020 und 2021 hat das Freizeitbad „Aquaria“ auch 2022 noch rote Zahlen geschrieben. Geschäftsführerin Heidi Köberle berichtete dem Gemeinderat in ihrer Jahresbilanz 2022 nun von einem Minus in Höhe von 283.000 Euro. Wie in den Vorjahren lag das an den rechtlichen Vorgaben in Folge der Corona-Pandemie. Denn in den wichtigen Monaten Januar und Februar gab es noch deutliche Einschränkungen bei der Besucherzahl. Doch Köberle konnte zugleich Entwarnung signalisieren: Heuer sieht es deutlich besser aus.

