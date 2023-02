Oberstaufen droht hohe Steuerrückzahlung

Der aktuelle Schuldenstand beträgt sechs Millionen Euro. Wird die Rückzahlung fällig, steigen die Schulden stark an.

23.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Wie in anderen Kommunen üblich, hat auch in Oberstaufen der Tourismuseigenbetrieb (TEO) für Investitionen gezahlte Umsatzsteuer beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht – und zurückerhalten. Seit Februar 2021 droht, auf der Grundlage eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums, nun eine Steuerrückzahlung. Kommt sie heuer zum Tragen, muss der TEO neue Schulden machen.

Es geht in Oberstaufen um viel Geld, denn in den Jahren 2018 bis 2021 hat der TEO viel investiert, so unter anderem in die Umgestaltung des Kurparks. Insgesamt eine Million Euro, die der TEO an Umsatzsteuer gezahlt hat, hat das Finanzamt erstattet. Das sei nicht korrekt gewesen, so die Meinung des Bundesfinanzministeriums, denn eine nicht touristische Nutzung durch die heimische Bevölkerung sei nicht auszuschließen.

Daher steht im Finanzplan des TEO als mögliche Ausgabe eben jene Million. Und gleichzeitig ist die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorgesehen, um den Haushalt auszugleichen. Für Bürgermeister Martin Beckel liegt daher nahe: „Ohne die Zahlung ans Finanzamt ist eventuell kein Darlehen notwendig“. Für ihn ist dieser Punkt die „große Unbekannte“ in dem Zahlenwerk, über das jetzt der Tourismusausschuss diskutiert hat. Die Kommune klagt gegen die Rückzahlung. „Wir rechnen uns relativ gute Chancen aus.“

Oberstaufen erwartet viele Gäste 2023

Entfällt die Zahlung, dann könnte der Haushalt am Ende ausgeglichen sein. Das liegt vor allem an den Einnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag. Beide Haupteinnahmequellen des TEO sollen 2023 neue Rekordhöhen erreichen, was an der erwarteten hohen Gästezahl und der Erhöhung der Beiträge liegt. So stehen heuer 3,6 Millionen beim Kurbeitrag als Einsatz im Wirtschaftsplan des TEO (knapp 2,5 Millionen Euro in 2022). Beim Fremdenverkehrsbeitrag ist der Ansatz sogar von 1,14 auf 2,06 Millionen Euro gestiegen.

Aktuell verfügt der TEO über keine Rücklagen mehr. Der aktuelle Schuldenstand beträgt sechs Millionen Euro. Endgültig über das Zahlenwerk zu entscheiden hat der Marktgemeinderat voraussichtlich in seiner März-Sitzung.

