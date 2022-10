Oberstaufen erhebt doch keine Kurtaxe für Tagesgäste

In der Gemeinde wird vorerst keine Kurtaxe von Tagesgästen verlangt. Das Thema ist laut Bürgermeister aber noch nicht ganz vom Tisch.

21.10.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Vorerst wird es in Oberstaufen keine Kurtaxe für Tagesgäste geben. Das hat der Marktgemeinderat am Donnerstag beschlossen. „Eine Insellösung kommt für uns momentan nicht in Betracht“, sagte Bürgermeister Martin Beckel. Der Vorschlag hatte für Diskussionen in der Tourismusbranche gesorgt. Nachbargemeinden wollten den Schritt laut Beckel nicht mitgehen. Das Thema werde in den nächsten Jahren nicht mehr angetastet, sei aber auch nicht gänzlich vom Tisch, sagte der Bürgermeister.

Die Kurtaxe für Feriengäste wird jedoch zum 1. Dezember erhöht. Demnach zahlen Erwachsene im Kurbezirk eins einen Betrag von 3,50 Euro pro Tag (bisher 2,80 Euro). Für Jugendliche bis 16 Jahre werden 1,75 Euro (bisher 1,40 Euro) fällig. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr bleiben frei. Im Kurbezirk zwei zahlen Erwachsene 2,40 Euro (bisher 1,90 Euro) und Jugendliche 1,20 Euro (bisher 0,95 Euro). (Lesen Sie auch: "Wir wollen niemanden abzocken" - Oberstaufens Bürgermeister im Interview zur umstrittenen Kurtaxe

Kurtaxe und "Bettenzehnerl" in Oberstaufen steigen

Der Fremdenverkehrsbeitrag bleibt stabil. Jedoch erhöht sich der sogenannte „Bettenzehnerl“ von 30 Cent auf 90 Cent. Davon betroffen sind nach Angaben von Tourismuschefin Constanze Höfinghoff rund 420 Kleinvermieter. Die Beträge seien seit 2004 nicht mehr angepasst worden. Durchschnittlich ergebe sich eine Erhöhung von 156 Euro im Jahr, die die Verwaltung „als vertretbar erachtet“.

