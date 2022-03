Bedroht und beleidigt: Familienstreit in Oberstaufen eskaliert

Weil ein 51-Jähriger bei einem Familienstreit in Oberstaufen seine Lebenspartnerin bedrohte und mehrere Menschen beleidigte, musste die Polizei eingreifen.

29.03.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Ein 51-Jähriger Familienvater hat am Montagmittag in Oberstaufen so stark mit seiner Frau und seiner Tochter gestritten, dass die Polizei gerufen wurde.

Der Vater bedrohte laut Angaben der Polizei seine 52-jährige Lebenspartnerin. Außerdem beleidigte er sowohl sie und seine 21-jährige Tochter als auch die eingetroffenen Beamten.

Familienstreit: Vater erhält Kontaktverbot

Aus diesem Grund sprachen diese ein polizeiliches Kontaktverbot aus. Der Mann musste die Wohnung verlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung.

