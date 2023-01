Familienzentrum zieht wohl ins ehemalige Staufner Krankenhaus

Der Verein muss bis zum Ende des Jahres aus dem ehemaligen Schulkloster. Nun scheint er neue Räumlichkeiten im ehemaligen Krankenhaus gefunden zu haben.

30.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Der Aufschrei in Oberstaufen war groß, als feststand, dass das Familienzentrum aus dem ehemaligen Schulkloster raus muss und das Gebäude für 165.000 Euro verkauft wird. Denn die Arbeit von 21 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die so wichtig für viele junge Familien und Zugezogene in der Marktgemeinde ist, war dadurch gefährdet. Doch nun können die Mitarbeiterinnen und der vierköpfige Vorstand um Daniela Eberle aufatmen. Denn es scheint eine Lösung zu geben: Das Familienzentrum soll in das ehemalige Krankenhaus ziehen.

