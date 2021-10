Das Projekt für den Brückenbau bei Oberstaufen schreitet voran. Im November sollte die B308 bereits für den Verkehr freigegeben werden. Doch es gibt Probleme.

08.10.2021 | Stand: 07:13 Uhr

Die Arbeiten an der B308 sind auf der Zielgeraden. Doch es wird eng, die Bundesstraße wie geplant Ende November für den Verkehr freizugeben. Ursprünglich sollten schon am 12. November wieder Autos auf der Strecke rollen. Doch es gab in der Bauphase verschiedene Schwierigkeiten.