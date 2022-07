Josef Hofmann geht in den Ruhestand

Oberstaufens Kurseelsorger Josef Hofmann wird beim Gottesdienst von Wegbegleitern verabschiedet. Seine ökumenischen „Atempausen“ bleiben unvergessen.

20.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Du hast vielen Menschen geholfen, die Seele baumeln zu lassen. Wenn wir durchatmen und loslassen, werden wir empfänglich für die eigene Stimme und für das Wort Gottes“, betonte Dekan Karl-Bert Matthias am Sonntag während des Gottesdienstes zur Verabschiedung des Tourismus- und Kurseelsorgers Josef Hofmann in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. „Vieles wird bleiben, vieles wird fortgesetzt“, sagte der Pfarrer.

Abschied von Josef Hofmann in der Pfarrkirche St. Peter und Paul

Der Kirchenchor und Organist Markus Kerber gestalteten die feierliche Sonntagsmesse für den langjährigen Leiter der Kur- und Tourismusseelsorge, der als Pastoralreferent unter anderem auch die Firmvorbereitung in der Pfarrei leitete sowie Religionsunterricht in der Schule gab. Dekan Matthias bezog sich in seiner Predigt auf das Tagesevangelium und die Geschichte von Maria und Martha: Martha, die arbeitende Gastgeberin, die Jesus und seine Begleitung bewirtet, während sich Maria ihm zu Füßen legt und ihm zuhört. Dekan Matthias ging auf die Weisung Jesu an Martha ein, Maria habe den besseren Teil gewählt. „Stimmt das?“, fragte der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Oberstaufen. Seiner Meinung nach seien beide Teile wichtig, beides mache den Menschen aus.

Josef Hofmann habe als Kurseelsorger den Gästen mit verschiedenen Angeboten dieses Anliegen nähergebracht. Die ökumenischen „Atempausen“, Berggottesdienste oder Kapellenwanderungen hätten den Menschen die Möglichkeit gegeben, auf sich selbst zu achten.

„Du hast vielen dabei geholfen und das auch vorgelebt. Ich danke dir für deine menschliche und intellektuelle Bodenständigkeit“, richtete er sich an den künftigen Ruheständler und wünschte ihm für die Zukunft gemeinsam mit seiner Frau, den vier Kindern und zwei Enkeln viel Freude, Gesundheit und Weitblick.

41-jährige Schaffenszeit des Pastoralreferenten

„Natur und Spiritualität miteinander zu verbinden, das war deine Aufgabe“, sagte Angelika Maucher. Die Hauptabteilungsleiterin war vor 20 Jahren in der Krankenhausseelsorge der Oberstaufener Schlossbergklinik im Einsatz gewesen und kenne den 65-Jährigen auch aus dieser Zeit, erinnerte sie in ihrem Rückblick auf die insgesamt 41-jährige Schaffenszeit des Pastoralreferenten.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andrea Wild verglich Hofmann mit dem heiligen Josef, dem zugeschrieben wurde, mutig, anpackend und voller Gottvertrauen zu sein.

Das könne sie dem Pastoralreferenten ebenfalls bescheinigen: Voller Herzblut habe er sich seinen Aufgaben auch in der Pfarrei gewidmet, erzählte sie. Nachdem sich Hofmann ausführlich bei allen Wegbegleitern, seiner Familie und Kollegen bedankt hatte, fand auf dem Kirchplatz ein Stehempfang statt.

