Kuh verletzt Helfer auf Bauernhof in Oberstaufen - kein Hinweis auf Fremdverschulden

In Oberstaufen (Oberallgäu) hat eine Kuh einen Mann am Freitag verletzt. Laut Polizei liegt derzeit kein Hinweis auf Fremdverschulden vor.

08.06.2022 | Stand: 13:20 Uhr

In einem Ortsteil von Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) wurde am Freitagabend ein landwirtschaftlicher Helfer von einer Kuh verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist bislang kein Fremdverschulden erkennbar. Die durchgeführten Ermittlungen haben ergeben, dass eines der Tiere in Panik geriet und einen Satz machte. Der 28-jährige Helfer wich aus, stürzte jedoch und dabei traf ihn das Tier mit einem Huf. Der Vorfall passierte bei dem Versuch, den Kühen eine Wurmkur zu verabreichen.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.