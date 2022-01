Mann leistet bei Polizeikontrolle Widerstand - Beamter leicht verletzt

In Oberstaufen hat sich am Sonntag ein 30-Jähriger gegen eine Polizeikontrolle gewehrt. Dabei wurden er und ein Polizist leicht verletzt.

24.01.2022 | Stand: 15:55 Uhr

Bei einer Kontrolle in Oberstaufen am Sonntag leistete ein 30-Jähriger Widerstand gegen die Polizisten. Dabei wurden der Mann und ein Beamter leicht verletzt, berichtete die Polizei. Am Vormittag sollten zwei Männer routinemäßig im Bereich der Hochgratstraße kontrolliert werden. Während der eine der Kontrolle Folge leistete flüchtete der andere Mann zu Fuß.

Kontrolle in Oberstaufen: Mann wehrt sich gegen Polizisten

Die Polizisten konnten den 30-Jährigen stoppen und schließlich doch einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde er zunehmend aggressiver und leistete Widerstand. Deshalb brachten die Beamten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei zogen sich sowohl der 30-Jährige als auch ein Polizist leichte Schürfwunden zu. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

