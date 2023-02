Bis zu 48 Flüchtlinge sollen in Oberstaufen in Containern untergebracht werden

Auf dem Festplatz sollen Container für 48 Flüchtlinge entstehen. Diese Anzahl entspreche „keiner Überforderung“ für die Marktgemeinde, sagt der Bürgermeister.

Die Flüchtlingssituation hat ihre ganz eigene Dynamik. Das zeigt sich jetzt in besonderer Weise in Oberstaufen. Erst im Januar hat der Bauausschuss des Marktgemeinderates „vorsorglich“ Baurecht für Wohncontainer nahe dem Wertstoffhof geschaffen. Schon wenige Wochen später ist klar: Der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten ist so groß, dass bereits im Juni oder Juli die ersten Flüchtlinge dort einziehen sollen.

Der Landkreis Oberallgäu suche dringend nach Wohnraum für Flüchtlinge, informierte Bürgermeister Martin Beckel den Marktgemeinderat. In der Vergangenheit hatte es solchen in der Blumenstraße in Oberstaufen und in Thalkirchdorf gegeben. Beide Quartiere hatte der Landkreis aber aufgegeben. Die Suche nach Wohnungen durch die Marktgemeinde war vergebens. Daher kam zuletzt die Überlegung auf, Wohncontainer aufzustellen.

Auf einer Größe von 31 mal zwölf Metern sollen sie schon bald auf dem Festplatz der Gemeinde, unweit des Wertstoffhofes, stehen. Geplant ist eine zweistöckige Konstruktion für bis zu 48 Personen. Die Aufstellung übernimmt ein Projektträger, der auf eine zehnjährige Pachtzeit durch den Landkreis besteht. „Andernfalls ist das nicht wirtschaftlich“, erläuterte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung.

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen in Oberstaufen unterkommen

Voraussichtlich sollen dort zunächst Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. Denkbar seien aber auch geflüchtete Menschen aus anderen Ländern. Deren Betreuung übernehme zunächst der Landkreis Oberallgäu. Dieser hoffe aber, dass sich auch in Oberstaufen wieder Ehrenamtliche finden, die sich um die Flüchtlinge kümmern.

Aus Sicht von Bürgermeister Beckel sind 48 Personen „leicht verkraftbar“. Mit Blick auf die Gesamtbevölkerung von 7800 Einwohnern entspreche das „keiner Überforderung“. Und: „Sie sind uns willkommen“, stellte der Bürgermeister fest.

Eine Erweiterung an diesem Standort ist aus Beckels Sicht unwahrscheinlich. Schließlich solle der Platz auch künftig für Festzelte oder beispielsweise Zirkus-Auftritte zur Verfügung stehen. Deshalb sei ein Abrücken von der Zufahrtsstraße zu den Grüncontainern auch nicht sinnvoll, antwortete der Rathauschef auf eine entsprechende Frage von Jan Fässler (CSU).

Einig waren sich Bürgermeister und Ratsmitglieder, dass auch mit Blick auf die künftigen Wohncontainer mehr Ordnung auf dem Festplatz herrschen sollte. Die aktuelle Situation dort sei auch dem Breitbandausbau geschuldet, sagte Beckel. Denn die damit beschäftigten Baufirmen nutzen die Fläche als Lagerplatz.

