Autofahrer stellt flüchtenden VW-Bus-Raser nach Kollision mit Gegenverkehr

Nach gefährlichen Überholmanövern raste der Fahrer eines VW-Busses davon. Sein T5 hatte beim Einscheren sogar nahe Oberstaufen ein Fahrzeug touchiert.

18.02.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Die Kollision ereignete sich am Freitag gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Steibis und Oberstaufen. Schon zuvor hatte der Fahrer eines weißen VW T5 ein anderes Fahrzeug bei einem riskanten Überholmanöver behindert. Im weiteren Verlauf der Fahrt in Richtung Oberstaufen überholte der Raser auf der Staatsstraße 2005 einen weiteren Pkw auf einer Sperrfläche - dabei kam ihm gleichzeitig ein Lkw entgegen.

Oberstaufen/Steibis: VW-Bus-Fahrer flüchtet nach missglücktem Überholmanöver

Beim Wiedereinscheren kam es dann zu einer Kollision zwischen dem VW T5 und dem Fahrzeug des Überholten. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern fuhr der 58-Jährige davon. Dabei überholte er weitere Fahrzeuge, bretterte in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße und raste schließlich durch die Ortsmitte von Oberstaufen.

VW-Bus-Raser wird von Autofahrer gestellt: Polizei sucht Zeugen

Dort bog der VW-Bus-Fahrer in eine gesperrte Straße ein und konnte so von einem anderen Autofahrer gestellt werden. Ein von der Polizei durchgeführter Alkohol- und Drogenschnelltest beim Raser war negativ. Am Auto des Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die von dem VW-Bus-Fahrer gefährdet wurden. Diese können sich bei der Polizei in Oberstaufen unter der Rufnummer 08386-939300 melden.

