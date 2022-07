Trickbetrüger in Oberstaufen und Lindenberg stehlen Senioren Geld aus Brieftasche

In Oberstaufen und in Lindenberg wurden am Mittwoch zwei Senioren Opfer eines ähnlichen Trickbetrugs. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Am Mittwoch sind zwei Männer in Oberstaufen und Lindenberg Opfer eines ähnlichen Trickbetruges geworden. In beiden Fällen wurden die über 80-jährigen Männer unter einem Vorwand dazu gebracht, ihre Geldbeutel herauszunehmen, aus denen die Täter dann Bargeld entwendeten.

Oberstaufen: Trickdieb stiehlt Senior vierstelligen Betrag aus Geldbeutel

Der erste Fall ereignete sich am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz Hans-Mader-Weg in Oberstaufen. Nachdem ein 83-Jähriger sein Auto dort geparkt hatte, wurde er laut Polizei von einem Mann Mitte 50 angesprochen, der ihn nach Münzgeld zum Wechseln fragte. Als der Senior seinen Geldbeutel öffnete, ließ der mutmaßliche Täter vermeintlich aus Versehen eine Münze fallen. Während der 83-Jährige sich bückte, um sie aufzuheben, zog ihm der Mann unbemerkt eine vierstellige Summe Bargeld aus dem Geldbeutel.

Das Opfer bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später, konnte den Mann aber nicht mehr finden. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 50-55 Jahre alt

kurze dunkle Haare

hochdeutsch sprechend

er trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose

Lindenberg: Senior ebenfalls durch Trickdiebstahl ausgeraubt

Ein sehr ähnlicher Fall ereignete sich am Mittwochvormittag vor einem Ladengeschäft im Stadtzentrum von Lindenberg. Auch hier sprach ein unbekannter Mann einen 82-Jährigen an und bat ihn, ihm zwei Euro für den Parkautomaten zu wechseln. Während der Senior seine Geldbörse öffnete, griff der mutmaßliche Täter auch hier in die Börse und stahl unbemerkt Bargeld. In diesem Fall wird der Täter laut Angaben der Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

kräftige Statur

kurze schwarz-graumelierte Haare

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

trug in der Hand eine Reisekarte

Polizei in Oberstaufen und Lindenberg sucht Zeugen

Sowohl die Polizei Oberstaufen als auch die Polizei in Lindenberg suchen Zeugen der jeweiligen Vorfälle. Die Polizei Oberstaufen bittet Zeugen, die am Mittwoch eine Person mit dem beschriebenen Aussehen im Ort gesehen haben, sich unter der Nummer 08386/939300 zu melden.

Die Polizei Lindenberg sucht im Zusammenhang mit der Tat am Mittwoch auch nach Menschen, die möglicherweise in letzter Zeit in Lindenberg oder den umliegenden Westallgäuer Ortschaften und Gemeinden, insbesondere in der Nähe von Parkplätzen, zum Geldwechseln angesprochen wurden und somit einen möglichen Täter beschreiben könnten. Betroffene sollen sich dabei unter der folgenden Nummer melden: 08381/92010. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor drei Wochen in Scheidegg gegeben.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus.

