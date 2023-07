In Oberstaufen ist eine Vierjährige vom Fahrrad ihrer Mutter gefallen. Das Kind kam mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

11.07.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Bei einem Fahrradsturz hat sich am Montagabend eine Vierjährige in Oberstaufen verletzt. Laut Polizei saß das Kind in einem Kindersitz, der auf dem Fahrrad der 35-jährigen Mutter befestigt war.

Oberstaufen: Vierjährige kommt nach Fahrradsturz ins Krankenhaus

In einer Linkskurve verlor die Fahrradfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Auch ihre Tochter fiel zu Boden. Das Kind wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert.

