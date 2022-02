Oberstaufen will das Mitfahren leichter machen

Denkbar sind Mitfahrbänkle, die Mitfahrplattform „Allgäu mobil“ und ein Car-Sharing-Modell mit Elektroautos. Offen ist, ob die Bürger da mitmachen.

05.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

In Oberstaufen könnte es schon bald neue Formen der Mobilität geben. Darüber hat Hauptamtsleiter Christian Schiebel jetzt die Mitglieder des Hauptausschusses des Gemeinderates informiert. Danach sind Mitfahrbänkle, eine Mitfahrplattform und auch ein Elektro-Car-Sharing denkbar.

Bei den „Mitfahrbänkle“ handelt es sich um ein Leader-Projekt der Regionalentwicklung Oberallgäu. Bereits im März könne dafür der Förderbescheid vorliegen, sagte Schiebel. Die „Mitfahrbänkle“ sollen den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Wer beispielsweise von Aach, Kalzhofen, Steibis oder Thalkirchdorf nach Oberstaufen wolle, könne sich auf eine der neuen Bänke setzen und mittels Tafel signalisieren, dass er eine Mitfahrgelegenheit benötigt.

Jede Bank kostet 2000 Euro

Da die Bänke nicht überdacht sind, mache die Installation in der Nähe von vorhandenen Bushaltestellen Sinn, sagte Schiebel. Gleichwohl koste eine Bank samt Schildern 2000 Euro, wovon die Hälfte aus den europäischen Leader-Mitteln bezahlt werden soll. Für Markus Gorbach (FW) machen die Bänke allerdings nur dort Sinn, wo sie Buslinien ergänzen. Das wäre aus Sicht von Bürgermeister Martin Beckel der Fall. Denn: „Es gibt zwar Busverbindungen, sie sind aber nicht optimal“. Weiter entfernte Höfe in das „Mitfahrbänkle“-Konzept aufzunehmen, macht aus seiner Sicht keinen Sinn, denn „da sitzt man dann schon mal einen halben Tag, bis jemand vorbeifährt“.

Beteiligen will sich die Marktgemeinde auch an der Mitfahr-Plattform „ Allgäu mobil“. Die Entwicklung der notwendigen Smartphone-App hat die Kommune bereits mit 1000 Euro unterstützt. Nun soll es Anfang März eine Infoveranstaltung für Vereinsvertreter geben, die das Konzept dann wiederum ihren Mitgliedern näher bringen sollen. Über die App können in der Folge Fahrer und Mitfahrer für einmalige oder regelmäßige Fahrten vereinbaren.

50 Nutzer sind für Carsharing notwendig

Im August 2021 bereits getestet hat die Kommune ein Carsharing-Modell mit Elektrofahrzeugen. Damals nutzten 28 Personen das kostenlose Angebot. Um es dauerhaft zu etablieren, müsste die Gemeinde in einen Stellplatz samt Ladestelle investieren, erläuterte Schiebel. Das würde 6500 Euro kosten. Hinzu kämen Leasingkosten in Höhe von 11.500 Euro für zwei Jahre. Für die Gemeindeverwaltung sei das derzeit nicht interessant, da die Kommune erst drei Fahrzeuge beschafft hat, sagte Schiebel. Ob ausreichend großes Interesse aus der Bürgerschaft gibt, gelte es abzuklären. Mindestens 50 angemeldete Nutzer sollte das System aus Sicht des Anbieters haben, damit es sich finanziell trägt.

Hinsetzen, warten oder anrufen und mitfahren