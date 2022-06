Oberstaufener Tourismus erleidet massive Verluste

Nur wenige Gäste kamen im vergangenen Jahr nach Oberstaufen. Einen Lichtblick gibt es aber.

13.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„2021 – eine Geduldsprobe auf allen Ebenen“, so lautet das Fazit der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH zum vergangenen Jahr, das nun im Tourismusbericht veröffentlicht wurde. Aufgrund des zweiten coronabedingten Lockdowns von Januar bis März – die neben Juli, August, und September zu den ankunfts- und übernachtungsstärksten Monaten in Oberstaufen zählen – musste der Tourismus in allen Bereichen massive Verluste hinnehmen. Die Zeit vom 1. Januar bis 20. Mai war durch das touristische Beherbergungsverbot geprägt. Wieder konnten die Betriebe viereinhalb Monate keine Urlaubsgäste aufnehmen. Diese 140 Tage entsprechen etwa 38 Prozent des Kalenderjahres.

Deutlich weniger Übernachtungen, aber längere Aufenthaltsdauer

Insgesamt schließt das Jahr 2021 gegenüber dem letzten vorangegangenen „normalen“ Jahr 2019 mit 168.614 Ankünften und 945.388 Übernachtungen ab. Das sind 113.085 Ankünfte (ein Minus von 40 Prozent) und 473.017 Übernachtungen weniger (ein Verlust von 33 Prozent) als im Jahr 2019. Der einzige Lichtblick: Die Aufenthaltsdauer, die im bereits coronageplagten Jahr 2020 gestiegen war, ist im Jahr 2021 ebenfalls weiter angestiegen, auf durchschnittlich 4,83 Aufenthaltstage. Gegenüber 2020 ist das ein Plus von 5,56 Prozent, gegenüber 2019 sogar ein Plus von 16,63 Prozent.

