Der neue evangelische Pfarrer nimmt seine Arbeit auf

Beim traditionellen Neujahrsempfang in Oberstaufen wird der neue evangelische Pfarrer Andreas Waßmer von Dekan Jörg Dittmar in sein Amt eingeführt.

18.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In Oberstaufen gab es gleich zweimal einen Grund zum Feiern: Nach drei Jahren fand wieder der traditionelle Neujahrsempfang von Marktgemeinde, katholischer Pfarrgemeinde und evangelischer Kirchengemeinde statt. Gleichzeitig wurde Andreas Waßmer von Dekan Jörg Dittmar als neuer evangelischer Pfarrer in sein Amt eingeführt. Das teilt das evangelisch-lutherische Pfarramt mit.

Der Dekan dankte in diesem Zusammenhang auch Pfarrer Micha Steinbrück aus Immenstadt als Vakanzvertreter, den Pfarrern der Region, dem Kirchenvorstand und Annette Matt vom Pfarramt für ihre tatkräftige Arbeit in den vergangenen Monaten. Viele Menschen waren zum Festgottesdienst gekommen, nicht nur aus Oberstaufen und Umgebung, sondern auch aus Pfronten und St. Moritz. In diesen beiden Orten hatte Andreas Waßmer in den vergangenen 20 Jahren gelebt und als Pfarrer gewirkt.

Der Kirchenchor Cantate Domino gab dem Gottesdienst eine musikalische Note. Dekan Karl-Bert Matthias und Pastoralreferentin Judith Krug von der katholischen Pfarrgemeinde zeigten durch ihr Mitwirken beim Segen und den Fürbitten gelebte ökumenische Verbundenheit.

Kirchengemeinde Oberstaufen empfängt neuen Pfarrer

In seiner Predigt teilte Pfarrer Andreas Waßmer mit den Mitfeiernden die Erfahrung, dass man im Leben nichts überspringen könne, genau darin aber die Weite Gottes zu entdecken sei. Den anschließenden Empfang im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus moderierte souverän und humorvoll Christoph Schröder, der Vertrauensmann des Kirchenvorstands der evangelischen Kirchengemeinde Oberstaufen.

Die zum Empfang geladenen Vereinsvorstände waren zahlreich erschienen. Auch hier wurde Waßmer von allen herzlich willkommen geheißen. Gleichzeitig drückten Bürgermeister Martin Beckel und Dekan Matthias ihre Freude darüber aus, dass der traditionelle Neujahrsempfang wieder stattfand und wie wichtig es sei, im Ort miteinander und füreinander da zu sein. Kirchenrat Thomas Roßmerkel von der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung der Tourismusseelsorge in Oberstaufen für die Landeskirche. Die Staufner sind nun gespannt, wie sich das Leben in der Kirchengemeinde und im Ort mit Pfarrer Waßmer entwickeln wird.

