1.040 Treppenstufen und 162 Höhenmeter: Diese Feuerwehr siegte beim Schanzenlauf

Gut 1000 Stufen in voller Brandschutzmontur bis in schwindelerregende Höhe: Feuerwehrler aus fünf Ländern rangen beim Schanzenlauf in Oberstdorf um Luft

21.10.2023 | Stand: 19:25 Uhr

480 Feuerwehrmänner und -frauen kämpften am heutigen Samstag an der Heini-Klopfer Skiflugschanze bei Oberstdorf um den Sieg. Die 240 angemeldeten Teams aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Ungarn, mussten in voller Montur rund 1.040 Treppenstufen und rund 162 Höhenmeter nach oben. Sieger des ersten Schanzenlaufs im Allgäu, waren Leonhard und Clemens Schenk, von der Feuerwehr Oberjoch.

Schanzenlauf in Oberstdorf: 1.040 Treppenstufen mit 30 Kilo schwerer Ausrüstung

„Anfangs fragt man sich noch warum mache ich sowas, wenn man oben angekommen ist, will man sich gleich wieder anmelden“, sagte der Organisator Stefan Matheis. Der Allgäuer läuft selbst bei Wettkämpfen mit, doch jetzt organisierte er selber einen Wettkampf im Allgäu. Durch einen Blick aus dem Fenster, kam Matheis die Idee für einen Wettkampf an der Heini-Klopfer Schanze in Oberstdorf. Innerhalb kürzester Zeit, wurde die Idee des Allgäuer Feuerwehrmanns dann in die Tat umgesetzt.

1.040 Treppenstufen mussten die Einsatzkräfte sich nach oben kämpfen. Die Treppenstufen sind aufgrund der Steigung immer unterschiedlich hoch, was eine wahre Herausforderung für die Feuerwehrler ist, erklärt der Veranstalter. Die Schwierigkeit bei dem Wettkampf sei, sich Kraft und Atemluft richtig einzuteilen. Was nicht jedem so einfach gelingt - vor allem nicht mit 30 Kilo schwerer Ausrüstung und Schutzmaske, die das Atmen zusätzlich erschwert.

Feuerwehrlauf auf die Heini-Klopfer Schanze: "Manche mussten auf der Hälfte aufgeben"

„Der ganze Lauf ist schwierig und man muss sich auch mental darauf einlassen,“ so Matheis. Eine Strecke von 412 Metern und 162 Höhenmetern musste die 480 Teilnehmer auf sich nehmen, um am Schanzenturm anzukommen. „Manche mussten auf der Hälfte aufgeben, weil die Muskeln nicht mehr mit machten oder die Atemluft leer war. Man muss sich alles ganz genau einteilen, um oben anzukommen“, so Matheis.

Um die Sicherheit mussten sich die Teilnehmer keine Sorgen machen. Alle paar Meter standen Helfer von Bergwacht und Rettungsdienst an der 412 Meter langen Strecke verteilt. In der Gesamtwertung unter Atemschutz, gewannen die Allgäuer Clemens und Leonhard Schenk, von der Feuerwehr Oberjoch den Wettkampf mit einer Zeit von 10:27 Minuten. Gefolgt von einem Trupp der Bundeswehr Feuerwehr Kaufbeuren und der Feuerwehr Konstanz.