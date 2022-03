13-Jähriger schießt Mitschüler in Oberstdorf mit Soft-Air-Waffe an

Auf einer Klassenfahrt in Oberstdorf hat ein 13-jähriger Schüler aus Nordrhein-Westfalen seinen Mitschüler mit einer Soft-Air-Waffe angeschossen und verletzt.

In Oberstdorf hat ein 13-Jähriger am Dienstag seinen Mitschüler mit einer Soft-Air-Waffe angeschossen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Schulklasse aus Nordrhein-Westfalen gerade auf Klassenfahrt im Oberallgäu. Durch den Schuss mit der Soft-Air-Waffe erlitt der 14-jährige Schüler eine leichte Schürfwunde an der rechten Schläfe.

Oberstdorf: Mitschüler auf Klassenfahrt mit Soft-Air-Waffe verletzt - Jugendliche müssen abreisen

Nach Angaben ihres Lehrers haben die Schüler zusammen gespielt, er selbst war bei dem Vorfall nicht direkt anwesend. Beide Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt, die Klassenfahrt ist für sie beendet. Die Soft-Air-Waffe stellte die Oberstdofer Polizei sicher.

