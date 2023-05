39-Jähriger will drei Autos überholen - zwei Kinder verletzt

Weil er in einer unübersichtlichen Kurve drei Autos überholen wollte, hat ein 39-Jähriger fast einen Unfall verursacht. Zwei Kinder werden leicht verletzt.

30.05.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Bei Oberstdorf hat am Montag ein 39-Jähriger beinahe einen Unfall verursacht, weil er drei vor ihm fahrende Wagen gleichzeitig überholen wollte. Der Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto konnte laut Polizeiangaben nur durch eine Vollbremsung verhindert werden, bei der zwei Kinder leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige am Vormittag mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Oberstdorf in Richtung Schöllang unterwegs.

39-Jähriger verursacht beinahe Unfall: Autos an unübersichtlicher Stelle überholt

An einer unübersichtlichen Stelle im Kurvenbereich wollte er drei vor ihm fahrende Wagen überholen. Zeitgleich fuhr auf der Gegenspur ein Auto, dessen Fahrer einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern konnte. In dem Wagen befanden sich zwei Kinder auf der Rückbank, die sich durch die Vollbremsung leicht verletzten. Die Polizeiinspektion Oberstdorf ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

