Oberstdorf: Acht neue Wohnungen in ehemaligem Bahngebäude geplant

Die Gemeinde Oberstdorf will ein Wohnhaus im Steinach sanieren. Zuvor gab es ein zähes Ringen um die Immobilie, die ursprünglich versteigert werden sollte.

31.03.2023 | Stand: 06:08 Uhr

Acht neue Wohnungen will die Gemeinde Oberstdorf im Steinach schaffen. Dafür soll eine frühere Bahnimmobilie saniert werden. Das haben die Mitglieder des Marktgemeinderates jetzt beschlossen und den Auftrag für die Planungsleistungen vergeben. Die Gemeinde will für das Projekt Zuschüsse aus dem Wohnraumförderprogramm der Staatsregierung beantragen, teilt das Rathaus mit. Wann die Sanierung des Gebäudes beginnen kann, ist noch offen. (Lesen Sie auch: Droht dem Wohnbauprojekt am Trettachkanal das Aus)

