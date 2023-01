Während ihrer Arbeit wurden einer 22-jährigen Barkeeperin offenbar heimlich Betäubungsmittel ins Getränk gemischt. Sie musste ihre Arbeit abbrechen.

15.01.2023 | Stand: 12:53 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind einer Barkeeperin in Oberstdorf heimlich bisher unbekannte Rauschmittel ins Getränk gemischt worden. Laut Polizei wurde der 22-Jährigen schwindelig und übel. Außerdem klagt sie über nachträgliche Erinnerungslücken. Daher konnte sie ihre Arbeit am Freitagabend nicht fortsetzen. Die Polizei Oberstdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.