Betrügerin bringt Hotel in Oberstdorf um 1500 Euro

Eine junge Frau mietet sich am 12. Juli in Oberstdorf ein Hotelzimmer und türmt eine Woche später, ohne zu bezahlen. Handelt es sich dabei um eine Masche?

20.07.2022 | Stand: 15:54 Uhr

Eine Betrügerin hat ein Hotel in Oberstdorf um 1500 Euro gebracht. Nach Polizeiangaben miete sich die Frau am 12. Juli in ein Zimmer ein und verließ das Hotel wieder am 19. Juli.

Und das, ohne ihre Rechnung in Höhe von knapp 1500 Euro zu begleichen.

Betrügerin in Oberstdorf türmt, ohne zu zahlen

Laut Polizei ist die Täterin ist 24 Jahre alt, ca. 175 cm bis 180 cm groß, hat langes schwarzes lockiges Haar und eine normale Figur. Vermutlich reist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Masche der mutmaßliche Täterin ist bekannt

Wie die Polizei ermitteln konnte, hatte sich dieselbe Tatverdächtige bereits im Zeitraum vom 06. Juli dieses Jahres bis zum 13. Juli in einem anderen Hotel in Oberstdorf eingemietet und war ebenfalls, ohne die Rechnung in Höhe von über 1.770 Euro zu bezahlen, getürmt. Hinweise an die Beamten unter 08322 96040.

