Betrunkener verletzt 20-Jährigen und bedroht Polizisten

Ein offenbar betrunkener 28-Jähriger hat in einem Oberstdorfer Lokal einen 20-Jährigen angegriffen und verletzt. Danach bedrohte er mehrere Polizisten.

15.01.2023 | Stand: 13:07 Uhr

In Oberstdorf hat ein betrunkener 28-Jähriger am Sonntag einen 20-Jährigen verletzt und mehrere Polizeibeamte bedroht und beleidigt. Laut Angaben der Polizei hatte der beschuldigte 28-Jährige das Opfer am frühen Morgen in einem Oberstdorfer Lokal angegriffen und verletzt. Die daraufhin gerufenen Security-Mitarbeiter beleidigte er und bedrohte sie mit einem Messer.

Oberstdorf: Betrunkener Mann bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, bedrohte und beleidigte der 28-Jährige auch diese. Den Angaben zufolge konnte er erst nach Androhung von Schusswaffengebrauch dazu gebracht werden, sich auf den Boden zu legen und in Gewahrsam genommen werden. Der laut Polizei offensichtlich betrunkene Mann verweigerte einen Alkoholtest, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Gegen den 28-Jährigen laufen nun mehrere Anzeigen wegen verschiedener Straftaten.