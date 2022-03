Betrunkener Mann greift Polizisten in Gaststätte in Oberstdorf an

Ein Betrunkener hat Polizisten in einer Gaststätte in Oberstdorf angegriffen. Zwei Beamte wurden dabei verletzt. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.

04.03.2022 | Stand: 14:46 Uhr

In einer Gaststätte in Oberstdorf hat ein 40-Jähriger am Donnerstagabend zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Streife in die Gaststätte gerufen, weil sich dort eine hilflose Person befinden würde. Diese würde im dortigen Biergarten auf dem Boden liegen.

Betrunkener greift Polizisten in Oberstdorf an - zwei Beamte dienstunfähig

Vor Ort trafen die Beamten einen 40-Jährigen, der sich augenscheinlich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befand. Um ihn ärztlich untersuchen zu lassen, wollten die Beamten den Mann mitnehmen. Der nach Angaben der Polizei sichtlich betrunkene Mann wehrte sich dabei jedoch massiv. Bei dem Einsatz wurden ein 40-jähriger Polizist mittelschwer und eine 26-jährige Polizistin leicht verletzt.

Mit Unterstützung eines Zeugen und weiteren Streifen fixierten die Beamten den Mann und brachten ihn im Anschluss zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die verletzten Polizisten sind vorerst dienstunfähig und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 40-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei Kempten nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

