"Der hat mir das gar nicht geglaubt": Oberstdorfer verschenkt Halfpipe ins Ahrtal

Christoffer Leitner hat während der Corona-Pandemie eine Halfpipe für Kinder und Jugendliche gebaut. Warum sie jetzt im Ahrtal statt in Oberstdorf steht.

26.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zuallererst sagt Christoffer Leitner: „Ich will da niemandem ans Bein fahren.“ Mit „niemandem“ meint der 52-Jährige vor allem die Marktgemeinde Oberstdorf. Denn für den Ort hat Leitner während der Corona-Pandemie eine Halfpipe gebaut. In Oberstdorf wurde sie allerdings nie aufgestellt. Stattdessen landete sie jetzt in Kesseling, einer Gemeinde mit knapp 600 Einwohnern im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz – der Landkreis, in dem eine Flutkatastrophe vergangenes Jahr verheerende Schäden verursacht und Menschenleben gekostet hat. Wie es dazu kam, dass seine Halfpipe letztlich dort aufgebaut wurde, erzählt Leitner im Gespräch mit unserer Redaktion.

