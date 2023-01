Droht dem Wohnbauprojekt am Trettachkanal in Oberstdorf das Aus?

Über 100 Wohnungen sollen am Trettachkanal in Oberstdorf gebaut werden. Doch die Pläne gefallen vielen Mitgliedern des Gemeinderats nicht. Droht das Aus?

29.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es sollte der große Wurf im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Oberstdorf werden. Über 100 neue Wohnungen sollten auf dem Gelände des ehemaligen Triebwerkskanals am alten Wasserkraftwerk an der Trettach entstehen. 14,7 Millionen Euro würde das voraussichtlich kosten. 464 Interessenten suchen über das Sozial-Wirtschafts-Werk des Landkreises Oberallgäu (SWW) in Oberstdorf derzeit eine Wohnung. (Lesen Sie auch: Hier gibt es Wohnungen und Bauplätze im südlichen Oberallgäu)

