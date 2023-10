Polizei verhaftet Einmietbetrüger in Oberstdorf

Die Mitarbeiterin eines Hotels in Oberstdorf hatte bei einem Gast genau den richtigen Verdacht und rief die Polizei.

24.10.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Die Polizei hat bereits am vergangenen Montag einen Einmietbetrüger in Oberstdorf verhaftet. Wie die Beamten nun mitteilen, kam der Mann der Mitarbeiterin eines Hotels verdächtig vor, weshalb sie die Polizei rief.

Als die Streifenbeamten die Identität des Verdächtigen überprüften, stellten sie fest, dass dieser bereits mehrfach wegen Einmietbetrugs aufgefallen war. In dem Hotel in Oberstdorf gab er eine Adresse in Thailand an, obwohl er laut Polizei nachweislich einen Wohnsitz in Deutschland hat.

Oberstdorf: Einmietbetrüger in Haft

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Beim Abgleich seiner Daten im System stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 48-Jährigen vorliegt. Weil dieser den Haftbefehl nicht durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

