Ein Mann mit feinem Humor: Erinnerungen an Arthur Maximilian Miller in Oberstdorf

Ein Abend in Kornau charakterisiert den Dichter Arthur Maximilian Miller sehr anschaulich. Sein ehemaliger Schüler Oscar Fischer erzählt, Theo Waigel liest.

Oscar Fischer ist dankbar. Er durfte seine ersten Schuljahre in Kornau erleben unter dem Lehrer Arthur Maximilian Miller. Die Erinnerungen des einstigen Schülers bilden das Zentrum eines Abends, der sich unter dem Motto „Begegnungen im Zeichen der Freundschaft“ zwei großen schwäbischen Schriftstellern widmet: Arthur Maximilian Miller und Joseph Bernhart.

„Begegnungen im Zeichen der Freundschaft“ in Oberstdorf

Die Idee dazu hatte Dr. Theo Waigel, ehemaliger deutscher Bundesfinanzminister. Das erklärt Simon Gehring, Vorsitzender des Fördervereins Mundart Allgäu, der zusammen mit dem Markt Oberstdorf diesen Abend im Haus Bonatz veranstaltet.

Das Ferienhaus des Stuttgarter Architekten in Oberstdorf-Kornau erwarb Arthur Maximilian Miller 1953, wie Manfred Schäfer in seinem neuen Buch „Literaten in Oberstdorf“ schreibt. Heute dient es als Museum und erinnert sowohl an seinen Erbauer Paul Bonatz (1877 - 1956) als auch an den Dichter Arthur Maximilian Miller (1901 - 1992). Der lebte dort bis 1989 und schuf wesentliche Werke. Dann zog er mit seiner Frau Magdalena nach Ottobeuren.

Erinnerung an Dichter Arthur Maximilian Miller in Oberstdorf

Sie war eher resolut, erinnert sich Oscar Fischer, und wesentlich strenger. „Das habe ich nicht so gut gefunden.“ Arthur Maximilian Miller hat Oscar Fischer dagegen als sehr freundlichen Menschen in Erinnerung, der sehr einfühlsam gewesen sei. Er habe einen feinen Humor gehabt, der nie verletzend oder grob gewesen sei. Und er habe eine angenehme, weiche Stimme gehabt, sagt Oscar Fischer. Ihm, der ein sehr schüchternes Kind gewesen sei, habe das sehr gut getan.

Arthur Maximilian Miller Arthur Maximilian Miller --- 1901 - 1992 Bild: Bezirk Schwaben

Denn er lebte in einer schwierigen Zeit. 1938 geboren wuchs er in den ehemaligen Zollhäusern auf, die nach der Annexion Österreichs durch Hitlerdeutschland zu einer Herberge für nationalsozialistische Jugendorganisationen umgebaut worden waren. Seine Mutter führte die Einrichtung mit Helfern, nachdem der Vater 1939 zum Kriegsdienst eingezogen worden war. Von 1944 bis 1948 besuchte Oscar Fischer die Schule in Kornau. Dort wurden etwa 25 bis 30 Schüler aus acht Jahrgangsstufen in einer Klasse unterrichtet.

Arthur Maximilian Miller spielte mit Handpuppen

Den meisten Eindruck habe auf die Schüler gemacht, wenn Arthur Maximilian Miller den Deckel des Lehrerpultes hochklappte und dort mit Handpuppen Theater spielte und so kindgerecht Lerninhalte vermittelte, etwa in einem Streitgespräch zwischen Kasperle und Seppl, bei dem die Kinder miteinbezogen wurden.

Miller sei ein sehr musischer Mensch gewesen. Malen, Singen, Musizieren hatten einen hohen Stellenwert in der Schule, erinnert sich Oscar Fischer. Das habe mitunter auch zu Konflikten mit den Eltern geführt, die als Bauern ihre älteren Kinder oft als Hilfe bei der Ernte oder anderen Arbeiten benötigten.

Miller habe eine Vorliebe für das Zeichnen symmetrischer Ornamente gehabt, die eine ideale Grundausbildung für grafisches Gestalten gewesen seien, sagt Fischer. Aus Millers Leidenschaft für den Scherenschnitt sei das Schattenspiel entstanden, das die Schüler jeweils für Weihnachten einstudierten. Dabei wurden Figuren auf Stäben bewegt und dazu die entsprechenden Rollen gesprochen.

Die Gedankenwelt des Dichters

Den Literaten Arthur Maximilian Miller ließ Theo Waigel zu Wort kommen. Er erinnerte sich an persönliche Begegnungen mit dem Schriftsteller, zitierte aus humorvollen Briefen, die er von ihm erhalten hatte, und verdeutlichte die Vielseitigkeit des schwäbischen Dichters. Texte wie „Das Schweigen“, „Über die Schwermut“ oder von der „Umarmung des Todes“ veranschaulichten den Ernst und die Tiefe der Gedankenwelt Millers.

Beiträge im Dialekt wie jener vom Brückenbauen kleideten die klugen philosophischen Überlegungen in einen eher humorvoll weisen Ton. Der vermag mit einfachen Worten wesentliche Sinn- und Lebensfragen anzusprechen, wie in den von Theo Waigel favorisierten Texten „Der alte Bauer“ und „Der Mond und der Kranke“.

Freundschaft mit Joseph Bernhart

Zu Beginn des Abends hatte Dr. Thomas Groll aus Augsburg, Vorsitzender der Joseph-Bernhart-Gesellschaft, die Beziehungen zwischen beiden Schriftstellern skizziert. Joseph Bernhart (1881 - 1969), der Ältere, dem Miller Gedichte zugesendet hatte, ermutigte Miller, weiter zu schreiben. Aus einer ersten Begegnung 1927 in Bernharts Sommerdomizil in Gailenberg bei Hindelang sei eine tiefe Freundschaft gewachsen.

Bernhart Joseph Bernhart in Türkheim Bild: Hojer

Der katholische Theologe Joseph Bernhart, 1904 zum Priester geweiht, arbeitete nach seiner Heirat 1913 als freier Schriftsteller. Er sei ein mutiger Mann gewesen, sagt Theo Waigel, der auch noch nach der Machtergreifung im Januar 1933 seine Stimme gegen die Nazis erhoben habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er sich für eine ehrliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus ein, sagt Thomas Kroll, war als Redner zunächst gefragt, bis das Interesse daran im Nachkriegsdeutschland versiegte.

