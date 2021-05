"Im Grunde relativ safe": Fotograf aus Oberstdorf begibt sich in Hochrisikoland

Stefan Lindauer war beruflich in Brasilien und bringt seine Eindrücke aus dem corona-geplagten Land mit. Was ihn dort hinführte und was ihn beeindruckte.

Eine einsame pinke Luftmatratze auf dem blauen Poolwasser, eine verlassene Reifenschaukel auf dem mit Mangos übersäten Schulhof – Impressionen aus dem coronageplagten Brasilien, die der Oberstdorfer Fotograf Stefan Lindauer kürzlich mitbrachte. Der langjährige Werbefotograf (55) war von Mitte März bis Mitte April in Imbassai, um dort Bilder von der Bungalowanlage eines Freundes zu machen.

Imbassai im Bundesstaat Bahia sei ein Ort wie Oberstdorf, erzählt Lindauer: relativ klein und von Touristen geschätzt. Und genau wie die Oberallgäuer Marktgemeinde derzeit wie leer gefegt: „Wie eine Totenstadt.“

Stefan Lindauer aus Oberstdorf beeindruckt von Disziplin in Bahia

Die Disziplin der Menschen hat Lindauer beeindruckt. Ab 18 Uhr galt eine Ausgangssperre, geöffnet hatten Einzelhändler für ein, zwei Stunden, hier und da ein Restaurant bis 16 Uhr und Supermärkte. Dort wurden bei den Besuchern Temperaturkontrollen vorgenommen, die Einkaufswagen regelmäßig abgespritzt. „Die Leute trugen überall Masken, selbst beim Joggen oder am Strand.“

Aber warum fliegt der „Heimatfotograf“, wie er sich selber nennt, in einer so schwierigen Zeit in ein Hochrisikoland? Er habe dem Freund seit drei Jahren die Aufnahmen versprochen, erklärt Lindauer. Aber immer kam etwas dazwischen. Als „Trostpflaster“ habe er dem Freund zu Weihnachten einen Kalender mit Oberstdorf-Bildern geschickt. Die Sendung kam im Januar zurück. Da habe er sich gesagt: „Jetzt reicht’s. Ich bringe ihm den Kalender persönlich.“ Die Einreise nach Brasilien war mit entsprechenden Tests und Kontrollen möglich.

Begleitet wurde Stefan Lindauer von seiner Tochter Lina (19), die derzeit auf eine Lehrstelle wartet, sowie zwei Models. Der Flieger war nur zur Hälfte besetzt: „im Grunde relativ safe“. In Imbassai hielten sich die Infektionen in Grenzen – im Gegensatz zu den Brennpunkten wie Sao Paulo oder Rio de Janeiro, wo die Inzidenzwerte bei 500 lagen. Vor Ort gab es auch kein touristisches Programm: „Wir sind nirgendwohin gefahren.“ Stattdessen fotografierte er die – leere – Ferienanlage mit den 13 Bungalows. Der Aufenthalt wurde lediglich „am Pool verlängert“.

Fasziniert von der Fotografie - von klein auf

Die Fotografie hat den gebürtigen Oberstdorfer von klein auf fasziniert. In der sechsten oder siebten Klasse sei er im Fotokurs immer vorne mit dabei gewesen. „Mit 13, 14 hatte ich meine erste richtige Kamera.“ Seine Lehre als Fotolaborant absolvierte er im Kleinwalsertal, bevor er mit 17 nach Düsseldorf ging, um dort die Fotografie zu erlernen. Die Stadt am Rhein galt als Hotspot für Werbefotografie, außerdem wohnte dort ein Onkel als „Anker“. Der 19. Geburtstag war für den jungen Mann dann der Startschuss für den Schritt in die Selbstständigkeit.

20 Jahre war Lindauer als Werbefotograf für große Firmen tätig, verfügte über ein 750 Quadratmeter großes Fotostudio und mehrere Mitarbeiter. „Irgendwann wurde das alles zu viel, ich hatte einen Burnout.“ Das war 2003. Er verlegte sich auf die Kunst, fotografierte Ausstellungen: „Das war weniger stressig.“ Schließlich führte ihn ein ehemaliger Mitarbeiter zur Hochzeitsfotografie: „Ich fand das total toll.“ 2016 beschlossen er und seine Frau, mit der Familie in seine Heimat zurückzukehren. Seine Frau, „eine waschechte Düsseldorferin“, war erst etwas zögerlich, „möchte inzwischen aber nirgendwo anders mehr hin“.

Hochzeiten, Landschaften und Porträt

In Oberstdorf baute sich der passionierte Marathonläufer eine neue Existenz auf: Er fotografiert Hochzeiten, aber auch Landschaften und Familien, fertigt Porträtfotos. 2019 eröffnete er dort eine Galerie für Fotografie, ein Jahr später das „Atelier für Fotografie und Atelier für Allgäuer Bildmanufaktur“. Die Fotografie ist für ihn nach wie vor spannend: „Man lernt einfach nicht aus.“ Und: „Fotografie hat immer etwas mit dem Herzen zu tun.“ So genießt er die Augenblicke, wenn ein frisch verheiratetes Paar die Hochzeitsbilder betrachtet – mit Tränen der Rührung in den Augen. Lindauer: „Es gibt nichts Schöneres.“

