In der Fußgängerzone in Oberstdorf hat eine Frau einen epileptischen Anfall gehabt. Ein Unbekannter nutzte die Situation offenbar aus, um die Frau zu beklauen.

18.01.2023 | Stand: 11:55 Uhr

In Oberstdorf wurde eine 35-Jährige mutmaßlich während eines epileptischen Anfalls bestohlen. Die 35-Jährige erlitt den Anfall am vergangenen Samstag in der Oberstdorfer Fußgängerzone, teilt die Polizei mit. Als die Frau wieder zu sich kam, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel fehlte. Hinweise zu dem möglichen Diebstahl nimmt die Polizei Oberstdorf per Telefon unter 08322/9604-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.