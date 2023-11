Frau in Disco zu Boden gestoßen - Polizei sucht Zeugen

Eine 48-Jährige wurde in einer Disco in Oberstdorf gestoßen. Sie stürzte und wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

12.11.2023 | Stand: 11:47 Uhr

In den Morgenstunden des 12. Novembers 2023, kam es in einer Bar in Oberstdorf zu einer Auseinandersetzung zweier Gäste. Beide schubsten sich gegenseitig aus noch unbekannten Gründen.

Frau in Disco zu Boden gestoßen: 48-Jährige erleidet Platzwunde am Kopf

Einer der beiden Gäste stieß dadurch gegen eine Frau. Die 48-Jährige stürzte mit dem Gast zu Boden. Dabei zog sie sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu, die medizinisch versorgt werden musste.

Beide Streitenden entfernten sich anschließend aus der Lokalität. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 08321/6635-0 mit der Polizei Sonthofen in Verbindung zu setzen.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.